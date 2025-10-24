Voces del progresismo

Hay que prestar mucha atención a las reflexiones que de vez en cuando nos hacen llegar personajes identificados con el Gobierno o situados en sus aledaños ideológicos. El catedrático Sánchez Cuenca, desde las páginas de El País, brilla como director espiritual de la magna tarea de hacer de la política de progreso una realidad irreversible. Para ello no duda en señalar los problemas que deben ser superados, abroncando a los dirigentes de Podemos (Iglesias, claro) por desmarcarse de Sánchez. Le afea seguir los pasos iniciados en 1928 por el PCUS descartando cualquier tipo de colaboración con los socialdemócratas en Europa a los que califica de socialtraidores o socialfascistas, dividiendo a las fuerzas de izquierdas y propiciando el auge de la extrema derecha. El error se corrige cuando ya ha tomado Hitler el poder en Alemania y en Italia gobierna Mussolini. Acierta entonces el PCUS rectificando sus posiciones y alentando frentes populares en Francia y España de consuno con los socialistas. Así debería situarse Podemos, en el lado correcto de la historia, como hizo tras las segundas elecciones de 2019, acordando el Gobierno de progreso con Sánchez y el PSOE. Un Gobierno excelente, en opinión de Sánchez Cuenca, el Gobierno que confinó al país y cerró el Parlamento de forma ilegal, el de la ley del sólo sí es sí que liberó a violadores (el ministro Campo escribió que era una masacre legislativa, jurídica y ortográfica), el de la ley trans, el que cedió el Sáhara a Marruecos y abandonó a los saharauis, el que eliminó la sedición del Código Penal e indultó a los golpistas del procés.

Lo del lado correcto de la historia ha sido repetido por Sánchez a propósito de la guerra en Gaza, acusando al PP de situarse en el incorrecto al no deletrear cada sílaba de la palabra genocidio. Supone inscribirse en la senda de los que creen haber descubierto unas supuestas leyes de la historia, su sentido: los Saint Simon, Hegel y su idea del desarrollo del espíritu, Comte, o el mismo Karl Marx, afirmando la lucha de clases como motor de la misma. El llamado progresismo actual es la versión moderna de una ideología de raíces mesiánicas creyente en un camino de perfeccionamiento hacia la utopía escatológica. Es desde esta posición ideológica que tiene sentido hablar del lado correcto. El marxismo es la ideología asentada en esa creencia. Por eso, en el Manifiesto Comunista se contempla la necesidad de la dictadura del proletariado para arrojar a la clase capitalista al basurero de la historia. Si te sitúas en el ámbito del socialismo, estás en el lado correcto de la historia. Si te sitúas en el liberalismo y crees que la historia es una sucesión de causas y efectos y que el futuro es tan imprevisible como las consecuencias de los actos humanos, estás en el incorrecto. En la versión del gobierno que se autotitula como progresista (o sea, solo el simple disfraz de una casta parasitaria), si estás con él estás en el lado correcto, si no, en el incorrecto. El lado correcto de la historia no existe, es sólo propaganda.

De Koldo García, el calificado por Sánchez como «un gigante de la militancia», hemos conocido, merced a los audios escrutados por la UCO, verdaderos chispazos de lucidez, especialmente uno: «no os creáis mejores por vuestros despachos, compañeros; somos la misma mierda». A ver si se encuentran reflexiones tan lúcidas entre los Ábalos, Cerdán, Sánchez, y demás personal progresista. Da toda la impresión de que un personaje patibulario como Koldo, portero de puticlub, aizcolari, violento, condenado por agresión, tratante de prostitutas, miembro del clan del Peugeot, puede ser más fiable, desde la óptica del código del hampa, que toda la ralea de gañanes hipócritas, melifluos, corruptos, como Ábalos y Santos Cerdán a los que ha servido y sigue sirviendo. Asoma en Koldo una lealtad de la que ni se espera en aquellos. «Ni muerto voy a hablar de las maletas del encuentro con Delcy Rodríguez» asevera Koldo. ¿Acaso nos parecería plausible en Koldo la frase de Ábalos en 2021 de que le daría asco recurrir a la prostitución? ¿O la de ser feminista a fuer de socialista? Koldo resulta ser el personaje más literario, sólo equiparable, salvando las distancias, con el gran jefe Sánchez, de todo el clan. Uno que habla por teléfono con Delcy, la vicepresidenta de Venezuela, y vuela allá en misión diplomática a concertar cuestiones de alta política internacional. Sin aspavientos, ni cara de víctima, se dirigía a no declarar ante el juez Puente, con una mochila y el refrán que de pequeño me susurraba mi madre, «hombre precavido vale por dos». Si se tercia, así entrará en prisión, sin lo lloriqueos de inocencia del comandante Ábalos.

Otra voz surgida de las profundidades progresistas es la de la portavoz del PSOE, Montserrat Mínguez, que, ante las fotos de los sobres con dinero en efectivo para el que no parece haber una correspondencia de ingresos en la contabilidad del PSOE, que apuntan a la posibilidad de financiación ilegal, ha dicho «somos una organización tan transparente que hasta nuestros sobres son transparentes», aludiendo a las ventanillas de los sobres. El anacoluto tiene su mérito. Tanto como cualquier mentira proferida por Sánchez, al que hay que reconocer una maestría sin igual. Mienten tanto por pura supervivencia; tanto, que ahora hasta encuentran placer y no mala conciencia en la mentira. Pugnan entre ellos por alcanzar la exquisitez en ella. Mienten y saben que nosotros sabemos que mienten. Pero les da igual. Han convencido a sus seguidores, no como Lenin de que la mentira puede ser un arma revolucionaria, sino de que recurrir a la mentira es un precio que hay que pagar para estar en el lado correcto de la historia. Mentir es la salvaguarda del progresismo, lo único que cuenta. Hay que limpiar, exige Sánchez, tras la imputación de Begoña. Y ahí aparece la señora Loba Leire, fontanera de Santos Cerdán, acompañada de una cohorte de monstruos de las cloacas: Pérez Dolset, Sandro Rosell, Jacobo Teijelo, Alejandro Hamlyn, Pere Rusiñol; enfrentados con una nube de fiscales, unos chantajeados, otros tentados con sobornos, otros perseguidos: José Grinda, Ana Galdeano, Juan Pablo Nieto, Ignacio Stampa, Alejandro Luzón. Una maraña indescifrable cabalgada por Álvaro García, el tocado y sacrificado por la gracia del jefe. Revoloteando en busca de carnaza, Zapatero, falto de pudor, cuenta que preguntó a su madre, moribunda, si sería presidente. «Sí, por supuesto», susurró ella.