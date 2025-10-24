La Tramuntana es un paisaje vertical sostenido por la labor anónima de miles de manos campesinas. Durante siglos, desmenuzaron y abrazaron a la montaña, terrazas, sistemas de riego, pasos y caminos. Es el testimonio de geoingeniería propio de la civilización rústica a la que alabó Unamuno. De ser un entorno agreste y unas condiciones de vida arduas, pasó a ser categoría estética romántica, a ojos del Archiduque y de otros agentes culturales después. Su enclave remoto facilitó su conservación en la oleada desarrollista del fin del franquismo, y después. ¿En qué lugar queda hoy? Las áreas de montaña son a menudo concebidas por la Política Agraria Común Europea como inadecuadas para una agricultura competitiva y con la única opción económica de ofrecer servicios a una población mayoritariamente urbana. ¿Cómo podemos re-imaginar un paisaje vivo?

¿Cómo la cultura puede ayudar a la regeneración del paisaje? Campo Adentro es un colectivo cultural internacional que en 2010 iniciaron propuestas en la zona de Deià. Esta iniciativa que tuvo el apoyo de Es Baluard reunió a figuras del diseño, artesanos/as locales, Gremi de Margers, cazadores , arquitectos, biólogos… Este grupo multidisciplinar muy de la mano con el equipo municipal de Deià comenzaron una muestra de artes vivas para activar y vincular con y para el tejido social local y re-conocer el paisaje más allá de su percepción y representación.

Destilaciones de flora silvestre, un paseo guiado por un cazador, una exposición de la coreógrafa Anna Halprin, pionera en el campo de relaciones cuerpo-territorio y actuaciones de Mar Aguiló. Junto a estas manifestaciones culturales, momentos de debate sobre las políticas de habitar un lugar, con el GOB o Tramuntana XXI.

Deià continúa alumbrando un camino de transición para la isla, en una comarca que podría morir de éxito, y cuya turistificación aliena al habitante local, hasta de la posibilidad de vivienda. Recientemente, se ha presentado el plan de Desarrollo Agroecológico del municipio, donde se atiende al fomento de huertos vecinales, gestión del agua y de residuos o de vegetación (con burros municipales que sustituyeron la aplicación de herbicidas). Un agroecosistema sostenido sobre marges, un patrimonio que compartimos con otras regiones mediterráneas y atlánticas. Desde Campo Adentro hemos sostenido el Encuentro Europeo de Piedra en Seco en Sicilia, donde se dieron cita expertos y expertas de diversos países, y un representante del Gremi de Margers pudo aportar del rico acervo mallorquín. Esperamos seguir con un programa de intercambios, también con agentes culturales de puesta en valor del paisaje en la zona del Levante, en Palestina, Siria y Líbano, con un programa de residencias artísticas vinculadas también a la tierra y al alimento.

Estos procesos culturales se entienden como un ejercicio de arte ciudadano que, más allá de la creación estética, actúan como catalizadores de vínculos comunitarios y de nuevas formas de habitar el territorio. Su huella reside en la capacidad de poner en diálogo saberes tradicionales y contemporáneos, promoviendo la corresponsabilidad social hacia un paisaje vivo. Así, el arte se convierte en una herramienta para imaginar futuros más sostenibles, fortalecer la cohesión entre generaciones y colectivos diversos, y abrir espacios de deliberación compartida que devuelven al habitante un papel protagonista en la construcción de su entorno.

Este proyecto es uno de los casos de estudio del Observatorio de la Cultura Turística Sostenible COSTA que está impulsando Casa Planas en colaboración con la UIB y la Fundación Daniel y Nina Carasso para analizar, dialogar e imaginar nuevos modelos turísticos. Entre los días 23-25 de octubre, se está realizando un Congreso en Mallorca donde se han presentado resultados científicos y artísticos del Observatorio.

*Fernando Dory. Artista y agroecólogo, creador de Campo Adentro y Alelí Mirelman. Directora del Observatorio de la Cultura Turística Sostenible // COSTA