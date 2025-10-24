Opinión | Tribuna
Les Cent Cases i les dues Palmes
Cada dia som testimonis de la ciutat paral·lela que s’aixeca silenciosa allà on acaben els nostres carrers. La Palma dels expulsats, dels que ja no tenen un lloc digne on viure
Fa només uns dies se celebrava a Palma l’aniversari de les conegudes com les Ses Cent Cases. Un conjunt d’habitatges construïts la barriada de Pere Garau a principis de segle XX, per una cooperativa obrera. Una fita històrica que ens serveix per recordar novament la crisi de l’habitatge que vivim a Palma, i que impossibilita a bona part de la nostra societat d’exercir el dret a una cosa tan bàsica com tenir un lloc on viure. Permetent-nos valorar críticament el nostre present, i obrir una reflexió sobre els canvis socials que es viuen tant a Pere Garau com al conjunt de la nostra ciutat.
Actualment, n’hi ha prou d’entrar en qualsevol portal de lloguer vacacional per trobar fàcilment el mapa de Pere Garau col·lapsat d’ofertes, incloent-hi fins i tot algunes de les Cent Cases com a lloguer per a turistes. El barri, cent anys després, viu un procés de canvi social que oblida el seu passat ple de cases familiars i s’obri a la llei de l’oferta i la demanda marcada pel mercat turístic. Una nova realitat que expulsa als veïnats del barri i transforma el seu teixit social, forçant, en alguns casos, situacions extremes en les quals moltes persones no poden tornar a accedir a un habitatge. Conseqüències d’un model, que genera un impacte no només a Pere Garau, sinó al conjunt de Palma.
Cada dia som testimonis de la ciutat paral·lela que s’aixeca silenciosa allà on acaben els nostres carrers. La Palma dels expulsats, dels que ja no tenen un lloc digne on viure. Plena de nous assentaments de xaboles i caravanes, que a poc a poc esdevenen nous barris en condicions inhumanes. Un punyent fenomen social que cap ciutat d’un país desenvolupat com és el nostre s’hauria de permetre. Poc parlem de les profundes ferides que aquesta crisi de l’habitatge deixarà en aquesta generació, tan mentals com en reducció de drets, ni tampoc de com afectarà això al nostre model de societat. Erosionant els seus pilars, i abocant-mos a una nova situació en què conviuran la classe dels que tindran una casa, i la dels que no. Amb una desigualtat tan gran que trencarà la societat i fulminarà tots els nostres valors.
Lluny de solucionar-se, el govern de Marga Prohens continua amb la seva negativa a aplicar la llei d’habitatge, es desentén de tota responsabilitat respecte al tema i no aporta cap solució a la ciutadania. Fan falta mesures d’impacte reals, que transformin el nostre model de ciutat, que donin oportunitats, i garanteixin que l’habitatge serà un dret i no una mercaderia. Prohibir el lloguer turístic de forma absoluta, i deixar d’entendre la nostra ciutat com un parc temàtic per passar a pensar-la com un espai de vida on poder construir un projecte. Models com el del PP no aporten cap solució, els seus postulats neoliberals prioritzen el negoci d’uns pocs enfront de les necessitats de la majoria, com sempre han fet, no cal esperar res d’ells. L’alterativa s’ha de construir des de la ciutadania, els partits polítics compromesos amb l’interès general, i el sentit comú, per poder transformar la nostra realitat a millor. Si no les conseqüències que tindrà aquest neoliberalisme sense sentit, implicarà la destrucció del nostre model de societat, fonamentat en la pau i la justícia social. No hi ha una solució màgica, sinó la suma de moltes polítiques que s’han d’equilibrar adequadament, però sobretot fa falta voluntat política, la primera cosa que li falla en aquest govern de paràlisi i passivitat, que deixa desemparats als ciutadans.
*Jesús Granado Cerdà (professor de Filosofia i membre de l’Agrupació Socialista de Palma PSIB-PSOE)
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- La joven argentina denunciada como desaparecida está bien: se ha presentado en la Jefatura de Policía
- La joven denunciada como desaparecida admite estar abochornada por la repercusión del caso tras presentarse en la Jefatura de Palma
- El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
- Festival de globos de Mallorca: El cielo de Capdepera se ilumina este miércoles con un ‘cautivo nocturno’