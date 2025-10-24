Opinión | TEMPUS EST IOCUNDUM
Joan Riera
No hi ha veritat sense mesura
El més sorprenent és que els excessos respecte de la immigració venen d’un partit que es proclama defensor dels valors cristians, mentre no siguin els del difunt Papa Francesc
Ho deixà escrit Sant Agustí d’Hipona fa mil sis-cents anys: «De la mateixa manera que la Veritat es genera de la Mesura, així mateix la Mesura es reconeix en la Veritat. En conseqüència, mai hi hagué Veritat sense Mesura, ni Mesura sense Veritat». Aquest país seria molt més pacífic tranquil i silenciós si la cerca dels fets reals es fes des de la moderació.
S’atribueix a Juli Cèsar la frase «la dona del Cèsar no tan sols ha de ser honrada, sinó que ho ha de semblar». La pronuncià després de divorciar-se de Pompeia, sobre la qual circulaven rumors, aparentment falsos, d’infidelitat. Ara com ara no queda demostrat que Begoña Gómez incompleixi la primera part de la frase, i molt manco amb connotacions sexuals, però hauria estalviat molts problemes a Pedro Sánchez si s’hagués abstingut d’algunes activitats. És més que dubtós que hagi comès tots i cada un dels delictes que li atribueix el jutge Juan Carlos Peinado. En qualsevol cas i suposant que el magistrat cerqui la veritat, ho fa des de la desmesura i s’allunya de la saviesa agustiniana.
«Los vecinos sienten miedo cuando llega una patera», diu Manuela Cañadas, portaveu d’algun dels bàndols de Vox en el Parlament. Estrany. El castell d’Alaró, refugi secular cada cop que es produeix una invasió de l’illa, encara no ha acollit ni un dels suposats acollonats pel desembarcament d’africans. El més sorprenent és que els excessos respecte de la immigració venen d’un partit que es proclama defensor dels valors cristians, mentre no siguin els del difunt papa Francesc. Una religió que té la temprança entre les seves virtuts cardinals i en la qual, suposadament es llegeix el Llibre de Rut, la immigrant moabita que va ser besàvia del rei David.
Algú sap la veritat sobre si el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va filtrar el correu en el qual la parella d’Isabel Díaz Ayuso es declarava culpable de delictes contra Hisenda? Algú té la certesa de si ja es coneixia abans? A algú li importa? A partir d’un fet que es repeteix cada dia a jutjats i administracions, s’ha dividit el país entre aquells que creuen que el fiscal ja hauria de ser a l’infern i els que consideren que l’han de santificar. El primer objectiu era aconseguir la seva dimissió. Un cop que no s’ha produït, queda una nova batalla que arribarà en forma de sentència. Només hi ha una evidència en tot el procés: a ningú importa la veritat ni la mesura, tan sols enfonsar o salvar al soldat García. Cercar la veritat des de la mesura no ha estat mai en la llista de prioritats dels partits polítics, de la majoria dels mitjans de comunicació ni d’algun jutge.
Aquest país hauria de llegir més a Sant Agustí. Per exemple, De la vida feliç o Sobre la felicitat, que d’ambdues maneres es tradueix la petita obra, i escoltar menys Jesús Cintora, Javier Ruiz, Ana Rosa Quintana, Nacho Abad, Íker Jiménez i altres que fan de la desmesura l’eina per capturar l’audiència. El pare de l’Església cita Ciceró: «La moderació i la temprança són la màxima virtut». És el camí per arribar a la màxima felicitat, que el d’Hipona troba en Déu. La majoria de la gent es conformaria que veritat i mesura ens portessin una mica més de felicitat terrenal.
