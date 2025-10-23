Opinión
Temporada d’onze mesos? Parlem-ne
«Casa’t. Si trobes una bona dona, seràs feliç. Si trobes una mala dona, seràs un filòsof». Sòcrates ( Atenes, 470 aC- 399 aC). Filòsof de l’antiga Grècia.
Diumenge, dinou d’octubre de l’any dos mil vint-i-cinc. Aeroport de Son Sant Joan: nou-centes operacions de vol programades. El promig fa pensar: a una per minut durant quinze hores. Són dades de temporada alta. El clima està canviant, i amb ell, els nostres conciutadans europeus comencen a variar la seva agenda pel seu viatge a Balears. Ara, ja n’hi ha molts que no es volen rostir —no és un joc paraules— a les col·lapsades carreteres o cales illenques. En el darrer cas, envoltats de criatures tirant-se sorra o joves jugant al tennis-platja. Per no citar la a vegades molesta música de fons provinent d’algun bar del voltant. Per tant, s’estimen més visitar les Illes per primavera o la tardor. Potser amb el dia més curt, però amb una millor experiència global com a visitant que durant els cada pic més incòmodes estius.
Efectivament: el segon, tercer i desè mesos de l’any ja no són el que eren. Fa molt poc —de fet, encara ara a algunes àrees— els hotels de temporada obrien el primer de maig i començaven a tancar les seves portes després del pont de la reunificació alemanya, que sol acabar entre el quatre i el cinc. Es solia avisar al personal que el tancament es faria de manera esglaonada, i que serien les treballadores fixes qui es quedarien a fer la clausura total. Així com la preparació per a la temporada següent. Per a qui no estigui familiaritzat amb el turisme, comentar que l’obertura i el tancament són operatives complexes, i solen ser fetes per personal expert i de confiança.
La pregunta, doncs, és perquè l’empresariat en general —no tan sols l’hoteler, alerta— fina l’any laboral dia primer de novembre, si sap que encara el podria allargar —com a mínim— quinze dies més. Hi poden haver diverses respostes. La primera, la inseguretat que el clima es mantingui durant dos mesos més, fins Nadal. La segona, la magre rendibilitat de la temporada baixa que, segons alguns, no els compensa mantenir els establiments oberts. Els qui defensen aquest argument són, com a norma general, propietaris i no gestors. Els darrers, per causes òbvies, han de rendabilitzar l’actiu el màxim possible. En tercer lloc (i aquest és un tema de conversa recurrent al sector) l’experiència negativa que podrien arribar a tenir els turistes en zones amb una oferta complementària tancada. Hi ha un quart punt que moltes vegades ha estat motiu de reflexió al lobby hoteler de Balears, Andalusia, Catalunya i Canàries: la poca o quasi nul·la incentivació fiscal o legislativa que s’ofereix per a obrir un mínim de deu mesos a l’any.
És aquí on s’hauria d’obrir una inevitable mediació entre empresariat i resta d’actors implicats.Per una banda, la classe política nacional —ço és, espanyola— necessita i desitja un turisme amb llargues temporades. O el menys estacional possible. Així s’incentivaria l’ocupació de llarga durada i els treballadors cotitzarien una major quantitat del que ho fan ara. Que és el que interessa: l’actual sistema de pensions vigent a gran part d’Europa s’aguanta amb una massa laboral estable i productiva. En un altre pla, els sindicats voldrien elevar la qualitat dels contractes de temporada, fent-los més atractius per a la massa treballadora. Però des de l’altre extrem, des de Madrid —no diguem des de Brussel·les— la reducció de l’estacionalitat mai s’ha acabat d’executar d’una manera efectiva. Potser perquè hi han molt pocs polítics que entenen de veritat què és el turisme. Com funciona. Quines característiques té.
Cal un diàleg més profund si es volen temporades d’onze mesos. Que, en aquests moments i per causa de l’encalentiment global, poden repetir-se a casa nostra. La qüestió és si els governants entendran el missatge. I —també— si el gruix dels actors implicats ( Tour Operadors, línies aèries, oferta complementària en general ) s’hi adheririen si es donassin unes condicions tributàries diferents a les actuals.
