Robo y turista de experiencia

El robo de las joyas de la corona de la República francesa en el Museo de Louvre, esplendor de la «grandeur», perjudica a la institución en su imagen y al país en su prestigio, pero beneficia a los turistas que quedaron fuera a partir del cierre de las instalaciones porque no quieren ver arte aburrido sino vivir una experiencia excitante.

El turismo de experiencia no tiene expertos porque sus clientes quieren vivir algo nuevo que se sienta algo exclusivo y, por eso, vivir la experiencia de no ver arte en el mismísimo Louvre por causa de robo mejora en mucho la de ser otro de los 30.000 visitantes diarios que se hacen un selfie ante la Gioconda, sonrientes los dos, ella a su manera.

El presidente francés Emmanuel Macron presentó hace meses el plan Nuevo Renacimiento para el Louvre que prevé una nueva entrada para 2031 y un «espacio particular» para La Gioconda, con acceso autónomo y boleto exclusivo para los que suben las escaleras del museo solo para subir a Instagram y por ver a la Mona Lisa dificultan que otros vean la inmensa colección.

Un robo en el Louvre es un sueño para el ladrón que se lleva el botín y para el turista que se lleva el tópico francés de los ladrones de guante blanco que acuñó Maurice Leblanc con el folletín de Arsenio Lupin hace 151 años. Al turista de experiencia nadie le estropea un tópico que imantar a la nevera de sus conversaciones y no le importa que el robo fuera oportunista y poco sofisticado -cuatro ladrones, una escalera, sierras radiales, siete minutos y un par de motos de pecho fuerte y culo gordo para seguir el curso del Sena a toda potencia- audaz y algo chapucero, perdiendo piezas como en Mortadelo.

Mejor si los ladrones son rusos o checos porque desde «Rififí» los franceses hacen del robo una francmasonería gremial con su albañil, su artificiero, su cerrajero, su conductor, su... Francia roba con elegancia de caballero o conocimiento de oficial frente al atraco anglosajón, siempre armado, a veces militar, que en Estados Unidos se ejecuta siempre con violencia. Viva Francia, manque pierda joyas de la corona.