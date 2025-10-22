BBVA contra Sabadell para profanos

No solo da la impresión de que la opa del BBVA contra el Sabadell ha sido ganada por quienes no entienden de economía, sino que las explicaciones más acertadas de lo ocurrido también emanan de los ajenos a la ciencia desmayada, porque están dispuestos a profanarla. De hecho, los dos bancos confrontados se emplearon con mayor dureza en su lucha a muerte que los especialistas, tan dispuestos a encontrar virtudes inalienables en ambas entidades. Los expertos apostaban por un empate poco comprometedor, cuando estaba claro que uno de los contendientes caería desangrado sobre el tapete.

Una vez que el pequeño capital ganó inesperadamente al gran capital, los expertos volvieron a tratar la soberana paliza como si fuera un empate resuelto a los puntos, qué parte de la goleada por tres a uno no entendieron. El BBVA-Sabadell pertenece al género de los cruentos choques deportivos, y debió encargarse a los periodistas de las secciones atléticas, que se andan con menos miramientos que los exquisitos numéricos.

La ruleta de la Bolsa no se centra en la valoración aséptica de las empresas, un término inexistente por definición. Cuando se podía hablar de los concursos de belleza sin sufrir cancelación, el escalafón de las Misses se comparaba a la cotización bursátil, consistente en adivinar la entidad o persona más agraciada según la mayoría. Frente a la subjetividad colectiva, el juicio personal es un prejuicio. La colisión vascovallesana demuestra que cuando una ciencia se convierte en religión, está perdida. Máxime si se trata de una pseudociencia como la economía, pace Mario Bunge. En el recuento de cadáveres, los expertos vuelven a insistir en que puedes perder por tres a uno y considerarte reivindicado. Este contrasentido deportivo equivale a proclamar que si ganas por tres a uno eres un nacionalista catalán, cuando el vencedor Josep Oliu sacó al Sabadell de Cataluña durante el procés. Venció porque era el pequeño, el dinero no es una cuestión de principios.