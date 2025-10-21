¿Y usted, a quién vota?

Una de las urnas de estas elecciones. / EFE

Hay un nuevo pasatiempo para los jubilados: contestador de sondeos a través del teléfono fijo. No sé cómo lo hago, pero no paran de invitarme a entrevistas telefónicas: un verdadero estrés.

El aparato fijo suena muy pocas veces en casa. Te llaman las señoras mayores, los pesados de las estafas y los institutos de opinión.

Una amable señorita te explica de qué se trata. Lo primero que expresas es: «¿no querrá venderme algo?». Aclarado el recelo, aceptas o no. La desconocida te informa, a toda velocidad, del meollo del asunto. «Serán solo unos minutos», se excusa para no agobiarte.

Hoy toca tema político, social y económico de Balears. Es una materia de la que sabes algo, lo que, interiormente, te tranquiliza.

Las preguntas se suceden como rayos. En un momento dado pides un poco de calma. Tu cerebro no va tan deprisa.

Hay temas cerrados, de contestar sí o no; pero los hay abiertos, estos más difíciles. «¿Cuáles son los principales problemas de las islas?». Enumeras dos: «crisis habitacional y exceso de turistas». No has aprobado: te conminan a señalar un tercero. «Glup», piensas. «La inflación», se te ocurre, para salir del paso.

La interrogadora plantea, a toda castaña, una serie de medidas para los males del archipiélago. No hay ninguna opción como «limitar el número de visitantes»; «prohibir el turismo de alquiler»; «promover urgentemente un plan de vivienda pública accesible», etc. Sí puedes elegir entre subir el precio del agua en localidades con sequía, o aumentar las tarifas diarias de la ecotasa, algo que sí suscribes

Pasado un buen rato entramos en el grado de conocimiento de los políticos del Govern, Consell de Mallorca y Cort. Si te suenan, les tienes que adjudicar puntuación del 1 al 10.

Ahí te creces. Por unos segundos eres un jurado de «MasterChef» o un justiciero con plenos poderes. Vana ilusión.

A la mayoría de los líderes autonómicos los sitúas. Pones las notas como un diligente maestro. Curiosamente de Vox solo mencionan a un concejal de Palma (Fulgencio Coll). Ni rastro de los dirigentes insulares. «Esto no lo ha encargado Santiago Abascal», cavilas.

«Por el sesgo parece ser cosa del Govern del Partido Popular: aparentar que se hace algo para dejarlo todo igual, o peor», meditas.

Donde suspendes rotundamente es en el Consell de Mallorca. Apenas identificas a Catalina Cladera y Llorenç Galmés. El resto ni idea, pero ni idea.

Llega el momento de mojarse. Te preguntan, a las bravas, a quién votaste en las últimas elecciones. Te entra un poco de flojera. «¿Es obligatorio responder?», inquieres. «La encuesta preserva claramente la intimidad y es anónima», replica la profesional. Lo del anonimato es bastante dudoso. Sibilinamente saben dónde y con quién vives, tu edad y situación laboral. Ignoran tu nombre, pero tienen tu teléfono fijo. Mejor no pensarlo…

Resulta que no esperas cambiar tu opción, pese a que tu partido también es un poco chapuzas. Son cosas de la edad. Quizás no sepas qué papeleta vas a coger, pero tienes claro cuáles nunca meterás en la urna.

«Ya queda poco», te anima la mujer, como si fuera el dentista. Sabe que este tipo de entrevistas fatigan. A mí se me está pasando volando.

Llega el final. La técnica te pregunta, a modo de súplica, «¿si algún familiar o conocido suyo estaría dispuesto a participar en la encuesta?». Le replicas, con un poco de compasión por la trabajadora, que «no». Debe ser difícil conseguir una muestra suficiente en estos complicados tiempos. Y, además, a través del difunto teléfono fijo.