I van setze

Són dades esgarrifoses, davant les quals no podem mirar cap a una altra banda, com si la cosa no anàs amb nosaltres o no hi poguéssim fer res
El vertigen de l’actualitat (guerres, calamitats, desastres naturals...) ha provocat tal volta que el tema de la violència masclista hagi quedat relegat a un segon terme, informativament parlant. Ho comentava no fa gaire amb les persones que assistiren al minut de silenci convocat a Palma per la Delegació de Govern amb motiu de l’assassinat d’una dona a la localitat de Marbella, i que la converteix en la víctima número 29 -de moment- en el que duim d’any. O per ventura és que tal vegada ja ens hem acostumat a aquest degoteig sagnant que té com a protagonistes les dones, per bé que darrerament i en paral·lel han augmentat exponencialment els assassinats d’infants en la denominada violència vicària.
Efectivament, d’ençà l’any 2013, en què els menors començaren a ser considerats també víctimes de la violència de gènere, han estat 65 els nins i nines assassinats pels seus pares o progenitors a l’Estat Espanyol. La crueltat infinita d’aquest acte no té qualificatius: es maten éssers innocents per infligir el major dels sofriments possibles a les mares, sense que aparentment això produeixi cap símptoma de penediment o recança en els seus executors, homes cegats per l’odi i el ressentiment extrems i que no dubten a matar els seus propis fills.
Des d’Homes per la Igualtat no ens cansarem de repetir-ho: són dades esgarrifoses, davant les quals no podem mirar cap a una altra banda, com si la cosa no anàs amb nosaltres o no hi poguéssim fer res. Per això, des de fa 15 anys i tal dia com avui sortim al carrer i a les places per expressar el nostre rebuig davant aquesta injusta realitat. I ho feim simbòlicament, estenent una llaçada blanca en terra i convidant tothom que vulgui a unir-se al seu voltant en la denominada Roda d’Homes contra la Violència Masclista, que enguany assoleix la seva 16a edició. En aquesta ocasió la localitat escollida per dur-la a terme ha estat Lloret de Vistalegre, seguint així amb una tradició que començà a Palma i que en els darrers anys s’ha estès a la Part Forana, concretament i per aquest ordre a Marratxí (2021), Manacor (2022), Inca (2023) i Felanitx (2024). En els darrers anys, també, convidam un home que hagi destacat per la seva trajectòria cultural o social a dir unes paraules de suport a la iniciativa; en aquesta ocasió comptarem amb el testimoni de l’activista cultural llorità Biel Modino Arrom. Modino s’afegeix així a la llista de personalitats convidades a aquest acte, en el qual han participat Biel Mesquida (2016), Miquel Rayó (2017), Carles Gonyalons (2018), Joan Carles Bestard (2019), Biel Massot i Muntaner (2021), Lluís Maicas (2023) o Carles Medina (2024), que han volgut manifestar així el seu suport públic contra aquesta xacra social.
Tant de bo aquesta sigui la setzena i darrera edició. Ens temem, tanmateix, que caldrà sortir al carrer moltes vegades més, atesos els discursos d’odi contra el feminisme i allò que representa protagonitzats pels sectors més recalcitrants i combatius envers la igualtat, ubicats ideològicament a l’extrema dreta de l’arc parlamentari. Ara més que mai, cal que les dones i els homes amb sentit comú ens unim per contrarestar aquests discursos. I ho hem de fer amb arguments, pacíficament i sense caure en la provocació, construint plegats la societat lliure i igualitària que tots desitjam.
Recordar respectuosament i en silenci les dones i els infants víctimes de la violència masclista i/o vicària pot ser un bon començament. Avui ho farem a la plaça Jaume I de Llorito, a les 19.30 h, i tothom que vulgui venir hi està convidat.
