Opinión
Estudiar als Estats Units
A mi em faria por enviar en aquests moments un fill meu a estudiar als Estats Units, potser entraria, però no sé si en sortiria
Quan em vaig assabentar que a Donald Trump no l’havien concedit el Premi Nobel de la Pau, vaig fer un respir, encara sort que hi ha hagut una mica de seny, només ens faltaria això per a multiplicar el seu ego, com si no tinguéssim ja prou amb el que anem veient. Ara bé, li han donat a Maria Corina Machado, una decisió que trobo força controvertida, com també fou en el seu dia la de Barack Obama, salvant les distàncies. Abans, aquest premi era un veritable homenatge a tota una vida dedicada a la construcció de la pau i la d’un món millor, on l’existència d’un mateix era posada en perill contínuament i, malgrat tot, ho feien, perquè estaven absolutament convençuts; ara s’ha devaluat i es miren més accions polítiques puntuals, potser amb la intenció de treure profit, com va passar amb Yasser Arafat, Isaac Rabin, Shimon Peres, Henry Kissinger o el ja esmentat Obama, entre altres. Hi ha hagut tantes persones que haguessin merescut aquest guardó com, per exemple, Pere Casaldàliga o Hélder Câmara, que arriscaren la seva vida per a protegir els més desvalguts de la societat dels latifundis i no foren contemplats per l’acadèmia sueca, tot i que varen entrar dins la terna diverses vegades. Sembla que la lluita per millorar la vida dels altres, especialment la dels més indefensos i tenir una veu crítica contra els poderosos de la terra no importa res. Les paraules de Hèlder testimonien això mateix: «Quan dono menjar als pobres, em diuen sant. Quan pregunto per què són pobres, em diuen comunista». I així van les coses. Però, tornem a Trump i aquest meravellós país que s’està reinventant per a bé o per a mal, més aviat crec que per a mal, que és els Estats Units. L’altre dia de pagès, vaig veure un anunci penjat en no sé quin institut, on es convidava l’alumnat a fer un curs escolar en els Estats Units, tant d’ESO com de batxillerat, com una manera més fàcil d’aprendre anglès, i que t’ajudarà a créixer com a persona, viure una altra cultura i dir que has estudiat en els Estats Units, ja que això infla el teu currículum, millor si has aconseguit el High School Diploma, això significa que el teu nivell d’anglès és òptim. En fi, la realització del somni americà. Precisament, el nivell acadèmic d’educació secundària en els Estats Units és baix si es compara amb el que tenim a la UE, depenent del país on estiguis, ja que no sempre és igual d’un país a un altre. Sovint la cultura de l’esforç i de l’estudi passa a segon o tercer lloc, la prioritat es troba en les activitats extracurriculars, la majoria centrades en els esports. Una altra cosa és l’accés a la universitat, on la qualitat educativa és excel·lent. Amb tot, hi ha diferències substancials entre els Estats, com passa també entre nosaltres, no és el mateix l’educació a Noruega que a l’Estat Espanyol. Les persones que han viscut l’experiència de l’educació secundària en els Estats Units, gairebé sempre m’han manifestat que el nivell és molt més baix que el que tenim aquí; això sí, aprenen anglès, si és que no van a Miami. Ara el problema s’agreuja amb la política de mà dura del president Trump, especialment contra la immigració, amb detencions il·legals de persones, contra la llibertat d’expressió i d’opinió, contra la llibertat de manifestar-te, contra una educació més liberal, ja que, sembla, que tot està sota l’ombra de la tendència woke, talment el dimoni en banyes. Si critiques el president per la seva política migratòria, això és woke, si qüestiones els discursos incendiaris, això és també woke, si parles de feminisme o d’un llenguatge inclusiu, altre tant i així via. El desplegament de l’exèrcit o la policia nacional pels carrers d’algunes ciutats nord-americanes és de pel·lícula, amb un ús de violència extrema. A mi em faria por enviar en aquests moments un fill meu a estudiar als Estats Units, potser entraria, però no sé si en sortiria. Ara només falta que aturin els turistes i els enviïn a les presons de Bukele.
