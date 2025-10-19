Palma limitará el alquiler turístico legal para concentrarse en la promoción del ilegal

El alcalde palmesano Lluís Alemany, predecesor de Jaime Martínez, envió al pintor Joan Fuster a s'arxiduc "para recibir órdenes de vuestra alteza para pintar su retrato", pero solo pudo inmortalizar al amo de la 'possessió'

Mallorca no apuntó a lo más alto y se quedó corta, apuntó a lo más bajo y dio en el blanco. Algo así dijo Aristóteles, y nos estaba retratando. La isla no ha empeorado perceptiblemente mientras Lucía Muñoz rescataba los Santos Lugares para la cristiandad, así que convendría embarcar a todos los políticos mallorquines en una flotilla, para liberar por ejemplo a Groenlandia de las garras de Trump.

Por ejemplo, la última noticia de Marga Prohens no relacionada con el futbito es su sensacional descubrimiento de que Balears está superpoblada. ¿Habrá más censados el año que viene?, ¿aumentará la población de aquí a dos años? El Govern reconoce que habrá conseguido que Mallorca tenga más habitantes que cuando llegó, un fracaso de respuesta inexcusable. A la flotilla con todos ellos.

Jaime Martínez gestiona, a diferencia del Govern. De ahí los celos de Prohens al colocarle siempre al alcalde un vigilante meritorio, que solo casualmente es el esposo de la presidenta. Palma dispone de veinticinco alquileres turísticos ilegales en pisos por cada arrendamiento legal a suecoalemanes. Veinticinco a uno, consulte su plataforma favorita, y nos quedamos en los datos oficiales. La presunta solución es discutible. El anuncio ad calendas graecas de Cort para limitar las licencias lícitas negándose a traspasarlas supondrá una limitación de la actividad reglada, para concentrarse así en la promoción simultánea de los alquileres ilegales.

De hecho, los piratas deben sentirse afortunados, puesto que el Ayuntamiento les retira la competencia legal en lugar de exterminarlos. Se argumentará la dificultad de controlar a los corsarios, pero no se pierde ni una multa por ORA. En la misma semana en que Cort autoriza a «estacionar» en las plazas destinadas a discapacitados, también recomienda a los palmesanos empeñados en cumplir la ley turística que se tomen la justicia y el dinero por su mano. A propósito, un ayuntamiento serio no obligaría a sus ciudadanos a pagar obligatoriamente con tarjeta de crédito en un parking bajo control municipal.

Habtur es la patronal de alquileres que hizo un ridículo clamoroso al denunciar a Cort, con el resultado de un varapalo monumental del Tribunal Supremo, por lo que merece el mismo crédito que sus análisis jurídicos. Ahora vuelve a cargar contra los empresarios de la industria más contaminante del planeta. Es una falsa disputa, porque los hoteleros y los alquileros coinciden contra Mallorca en lo fundamental. Esbocemos sus numerosos puntos en común:

-Fuera ecotasa, que una izquierda menos cobarde situaría de inmediato por encima de los diez euros diarios per cápita y todo el año.

-La saturación no existe, ambos colectivos no dudarían en expulsar a los indígenas quejosos. Al revés, a menudo lamentan la turistificación tras cobrar por provocarla.

-Más plazas turísticas, otro feliz punto de encuentro entre Federación Hotelera y Habtur.

-Más aviones. (Déjese de equilibrios de «por una parte, por otra parte» y pronúnciese). Pues bien, una vez demostrado que cualquiera puede ser hotelero, dejemos el trabajo serio a los profesionales.

En un solo año se han extinguido dos dinastías mallorquinas. Los hermanos March, por fortuna solo en el plano financiero, y la corona de s’Arxiduc también en lo biológico. La muerte de Isabel Adelaida (apéndice austrohúngaro) Ribas Vives a los 97 años no solo dejaba a Son Marroig sin señora, también privaba a Mallorca de la descendiente del heredero universal de Luis Salvador. Con la ayuda inestimable de L.G., desenterramos la controversia del primo de Sissí con un predecesor de Jaime Martínez, en torno a un imposible retrato oficial.

Con motivo de su regreso a Mallorca en 2010, el Ayuntamiento de Palma presidido por Lluís Alemany nombraba hijo ilustre a Luis Salvador. Ahora venía lo más difícil, lograr un posado aristocrático porque «la corporació, executant aquests acords, ha senyalat dia per descobrir solemnement el retrat». Así se dirigía el alcalde a s’Arxiduc, que en una carta anterior había protestado contra la designación, igual que nadie en su sano juicio aceptaría la cruz de Carlos III que el Rey concedió a José Luis Ábalos después de las mascarillas.

El alcalde Alemany no se iba a dar fácilmente por vencido, así que redactó una misiva de hechos consumados. «Visitarà doncs a V.A. el jove i conegut pintor Joan Fuster, que passarà per Miramar a rebre ordres de V.A. per pintar el retrat, si li sembla bé». El austrohúngaro era más tozudo que los actuales suecoalemanes, por lo que se negó a que se le inmortalizara en el avanzado estado de la enfermedad que le aquejaba. A cambio, y para que el artista no perdiera sus emolumentos, le invitó a retratar al amo de la finca. En la imagen que hoy nos ilustra, se recoge el magnífico perfil de una raza en extinción, expuesto ahora mismo en la Cartuja de Valldemossa para deleite de extranjeros.

Reflexión dominical literaria: «A partir de ahora se denominará Premio Planeta al Empleado del Mes».