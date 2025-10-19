El intolerable incivismo de la ‘doctrina Busquets’

El concejal Busquets utiliza un vehículo oficial, que ocupó una plaza de párking para discapacitados / J.F.M.

La ocupación de una plaza reservada para personas con movilidad reducida por parte del regidor de Seguridad Ciudadana de Palma, Miquel Busquets, no solo vulnera la normativa de circulación, burla además toda pretensión ejemplarizante de los responsables públicos, con varios agravantes. La infracción se produjo justo cuando el concejal en cuestión acudía a la sede de la ONCE a participar en una actividad con motivo del Día de los Bastones Blancos, consistente en recorrer la calle Manacor con los ojos tapados y la ayuda de un bastón. Mientras sentía en carnes propias las dificultades de las personas ciegas para caminar por calles llenas de obstáculos, su vehículo oficial, conducido por un policía local veterano, le aguardó más de media hora en el espacio reservado ante la sede de la organización para personas con discapacidad. De nada sirve contribuir con un gesto simbólico a la sensibilización ciudadana, si la acción va justo en el sentido contrario. ¿Con qué autoridad se puede luego pedir a los conductores que no incurran en esas prácticas incívicas si los representantes públicos son los primeros en practicarlas? Ahonda en el descrédito el hecho de que el infractor sea el máximo responsable de la Policía Local, encargada de velar por el cumplimiento de las normas y con potestad para sancionar hechos como el que nos ocupa, considerado grave y penado con 200 euros de multa.

La respuesta del alcalde de Palma, Jaime Martínez, añade mayor desazón todavía en las personas con discapacidad que cada día sufren la ocupación de plazas de aparcamiento habilitadas para facilitarles la movilidad. También en los conductores cumplidores de la norma que han entendido el problema y empatizan con el colectivo por desesperante que les resulte a veces encontrar un hueco donde dejar el coche. En lugar de propiciar que el regidor reconociera los hechos, pidiera disculpas y asegurara que no repetiría esa conducta, como corresponde ante una situación así, el alcalde le impidió responder a preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que, para más inri, ambos daban cuenta de la persecución del incivismo en Palma. Martínez avaló el comportamiento incívico del concejal con el peregrino argumento de que el vehículo oficial «estaba estacionado, no aparcado». Su ‘doctrina Busquets’ no tiene agarradera legal. A efectos de la Ley de Tráfico, ni se puede estacionar ni se puede aparcar en las plazas reservadas a personas con movilidad reducida, salvo que se disponga de una tarjeta o autorización especial. Y Busquets no la tenía. De acuerdo con el artículo 94 del Reglamento General de Circulación ni siquiera se permite una parada máxima de dos minutos que contempla la normativa para la recogida exprés de pasajeros o carga. Este tipo de áreas tienen las mismas restricciones que las curvas, los pasos a nivel, los pasos de cebra o los carriles de transporte público, entre otros. Martínez todavía está a tiempo de rectificar, como hizo con su propio coche oficial que aparcó durante meses en la plaza Santa Eulàlia, pese a disponer de un área reservada a pocos metros. O como hizo cuando dio marcha atrás al despropósito de este misma concejalía de Seguridad Ciudadana que pretendía dejar de tramitar denuncias de violencia de género. No hacerlo, convierte al alcalde en cómplice de un comportamiento incívico contra personas vulnerables.