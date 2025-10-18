Cuando lo entienda

El cielo se seguirá nublando en un sistema de cosas como el actual en que la IA ( ¡ay-ay!) va a dejar en la calle a tanta gente y en plazos más cortos de lo que venían anunciando, o eso parece porque si no acabase de cuajar, tanto da, antes de desplegarse completamente, en lo incipiente ya se está anunciando la gran burbuja que se viene generando. Y es que, cuando es el postureo lo que más motiva y lo más importante que la hierba siempre parezca más verde en casa del vecino, lo tenemos muy crudo, no lo duden.

Las cuestiones más esenciales, siempre enfocadas en lo mismo, se sigue concentrando todo el peso mediático en muy determinadas cuestiones una y otra vez; la tendencia es ir amontonando siempre lo mismo. Y la verdad es que, desde que el mundo gira, una cosa es la teoría y otra bien distinta son los hechos o llevar tantas teorías a la práctica como pájaros en la mano. Esta última, para llegar a la completa coherencia, requiere de muchos medios o de gran potencial y si no mejor callar la boca o dejar de hacer el ridículo una y otra vez. Mucho mejor y más decisivo en la vida es poder llevar a cabo aquello que predicas. Lo contrario nos lleva al tedio, a la peligrosa desafección o al inevitable asco de aguantar personas que una y otra vez trazan grandes distancias entre lo que dicen y lo que acaban haciendo. No es exagerado sostener que el mundo se divide prácticamente así. A un lado, los predicadores de todo género y al otro la gente de acción. Sí, que aunque sueñen quimeras, acaban llevando a cabo muchas de ellas. Algunas programadas de antemano y en la línea del propio pensamiento y muchas otras sin habérselo ni planteado pero que acaban de perfilar una manera clara de ver la vida llevándolo a la práctica. El resto, los teóricos recalcitrantes, con los putos castillos en el aire de esos incansables que son los vendedores de humo que llenan el mundo de auténtica basura moral. Montañas de desechos que han ocupado horas, días y semanas con nada, y en no pocos casos, con mucho sufrimiento y dolor a terceros que en ocasiones ni tienen nada que ver con ellos. El daño se extiende entre inocentes a causa del gran recorrido que se les da a esa parte de la sociedad (suciedad) que vive del autocuento y que como lo que va repitiendo goebelianamente, y predicando, no se lo cree ni esa misma persona. Se sigue asomando, cada día que pasa, más cerca del precipicio con la inevitable injusticia de no caer finalmente sólo desde esa trepada altura del personal souflé. El drama es que se acaba arrastrando al vacío a mucha más gente de la pretendida y todo por la pura y probada pereza de dar la cara y afrontar la realidad, de coger las cosas como realmente son. En su lugar, mucho más cómodo es repetir los mantras importados de auténtica estupidez y bajeza de valores, todo guiado por un gregarismo de libro muy nutrido de incompetencia.

Al principio, aparenta ser la hostia de revolucionario, un falso cambio de paradigma que, al final, no va a servir más que para perpetuar esa disimulada y auténtica esencia manicomial de unos pocos que a solas se regocijan de cómo arrastran a todos los demás cuando sigue cuajando el cuento, pues un cuento sin final posible es una mátrix narrativa que nos lleva al bucle resplandeciente del gran fiasco final que es. Si lo ha vivido o lo vive en sus carnes. Si lo ha intuido y sabe en que estamos…¡ojo! piense que todavía está usted a tiempo. Abra los ojos, diga basta. Ánimo…vamos a estar bien.