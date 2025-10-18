Más allá del ahorro fiscal: la empresa familiar también cuenta

En un artículo que publicó Diario de Mallorca el pasado 14 de mayo, reflexionaba, a la luz de una Consulta Vinculante de la DGT, sobre el difícil equilibrio entre la legítima planificación fiscal y la sospecha de artificiosidad que pesa sobre muchas operaciones de reorganización empresarial. La cuestión era —y sigue siendo— cuándo puede una operación societaria acogerse a los regímenes fiscales de neutralidad sin ser tachada de maniobra evasiva.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aporta una respuesta matizada y, en cierto modo, correctiva frente al criterio restrictivo que venía aplicando la Administración tributaria. Lo hace en un caso que resulta cercano a la realidad de muchas pymes familiares: la constitución de una sociedad holding a la que se aportan las participaciones de varias empresas operativas, con la finalidad de ordenar el patrimonio familiar y planificar el relevo generacional.

La AEAT había negado la aplicación del régimen fiscal especial de las operaciones de reestructuración —el que permite diferir la tributación en fusiones, escisiones y aportaciones no dinerarias— al entender que la nueva sociedad se creaba solo para canalizar dividendos exentos y evitar la tributación en el IRPF de los socios. Según ese planteamiento, los llamados ‘motivos económicos válidos’ deben referirse exclusivamente a mejoras o racionalizaciones en la actividad de las sociedades implicadas, y no a consideraciones personales o familiares de los socios. El TSJ valenciano discrepa de ese entendimiento y, tras un análisis pormenorizado, concluye que la operación no fue artificiosa ni carente de sustancia. Al contrario, permitió centralizar la tesorería del grupo, emprender nuevas inversiones —entre ellas la creación de filiales dedicadas al arrendamiento y al turismo rural— y, sobre todo, facilitar la sucesión empresarial, garantizando la unidad de decisión dentro de cada rama familiar.

La sentencia subraya que los motivos económicos válidos no se agotan en los puramente productivos o financieros. También lo son aquellos que, dentro de la lógica de la empresa familiar, persiguen asegurar la continuidad de la gestión, ordenar la propiedad o evitar la dispersión accionarial con la entrada de nuevos herederos. En palabras de la Sala, «el objetivo de facilitar la entrada de los hijos en la empresa familiar constituye un motivo económico perfectamente válido y muy conveniente».

Este razonamiento entronca con la doctrina del Tribunal Supremo, que en los últimos años ha recordado que la ventaja fiscal no es ilícita por sí misma: el régimen de neutralidad existe precisamente para que los impuestos no sean un obstáculo a las reorganizaciones empresariales legítimas. Solo cuando la finalidad fiscal se convierte en la única o principal motivación —cuando la operación carece de toda razón de negocio o de continuidad— puede denegarse el régimen especial.

El fallo del TSJ valenciano es importante por dos razones. Primero, porque reconoce expresamente la validez de objetivos vinculados al relevo generacional y a la continuidad de la empresa familiar, hasta ahora discutidos por la Administración. Y segundo, porque invita a interpretar el concepto de ‘motivo económico válido’ con una mirada más amplia y realista, coherente con la estructura empresarial española, en la que la dimensión familiar es un elemento esencial de la decisión económica.

La sentencia no cierra el debate —es previsible que el asunto llegue al Tribunal Supremo—, pero marca una pauta de equilibrio: ni todo ahorro fiscal es sospechoso, ni toda reorganización merece automáticamente el beneficio del diferimiento. Lo determinante es que la operación tenga sentido más allá del impuesto; que responda a una lógica de negocio, de eficiencia o, como en este caso, de continuidad familiar.

Quizá esa sea la enseñanza de fondo: el Derecho tributario, incluso en su vertiente más técnica, debe reconocer que en la empresa familiar los motivos económicos y los afectivos a menudo confluyen, y que ambos —cuando son reales y verificables— merecen idéntico respeto.