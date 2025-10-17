Sánchez o Feijóo, el test de la cerveza

La pregunta sobre el apoyo decidido a favor del PP debería expresarse en los términos de «¿odia usted lo suficiente a Pedro Sánchez para plantearse incluso el voto a Alberto Núñez Feijóo?» Las dos Españas de rigor se definen por estar a favor o en contra del presidente del Gobierno, la alternativa popular es solo la tercera o cuarta opción, el político gallego admitirá algún día que fue víctima de la ausencia de clics. Sánchez desata una animosidad sin precedentes y aprecios de baja intensidad, el jefe de la oposición solo confía en ser succionado a La Moncloa por el horror vacui.

Por si no tuviera suficientes problemas a su izquierda, Feijóo libra a su extrema derecha unas eternas «primarias invisibles» con Isabel Díaz Ayuso, por utilizar la expresión importada de Estados Unidos para medir la evolución en la aceptación de los candidatos. Otro concepto importado puede ayudar a resolver la encrucijada electoral española. Se trata del «test de la cerveza», una apuesta por la intimidad entre votante y candidato.

Bill Clinton acababa su accidentado segundo mandato en 2000. De ahí que la lucha por la Casa Blanca quedara abierta entre su vicepresidente Al Gore, el inventor del cambio climático, y George Bush, ocho años después de la derrota de su padre. El número dos del presidente aventajaba a su rival con cierta holgura en todos los apartados de la acción gubernamental, hasta que una marca de bebidas alcohólicas planteó el dilema que marcaría las elecciones estadounidenses hasta la llegada de Trump. En concreto, «¿con qué candidato te sentarías a beber una cerveza?».

El interrogante alteró las coordenadas del debate electoral. Por 40 a 37, los norteamericanos preferían tomarse una cerveza con Bush hijo, un alcohólico en recuperación. El resto es historia, porque el veredicto se cumplió en las urnas por un estrecho margen arbitrado por el tribunal Supremo. Así empezó el periplo mundial del vicepresidente de Clinton, que en las sucesivas etapas de su tournée se presentaba con un irónico «soy Al Gore, y solía ser el próximo presidente de Estados Unidos».

La correlación no fue casual. El ‘test de la cerveza’ se oficializó, y Bush aplastaba cuatro años después al estirado Demócrata John Kerry. El presidente obtenía una mayoría absoluta de un 57 por ciento de votantes como compañero predilecto de barra, la holgada reelección estaba garantizada. Con la ascensión meteórica de Barack Obama, es innecesarios precisar a quien preferían los estadounidenses para tomarse una copa en compañía.

Dado que España importa indiscriminadamente a Taylor Swift y a LeBron James, también debería apropiarse de las triquiñuelas estadísticas estadounidenses. «¿Con qué famoso te tomarías una cerveza?» ya ha sido esbozado con intenciones publicitarias, solo falta traducirlo a lo predictivo. Ante las encuestas en colisión, la respuesta podría aclarar el horizonte de las elecciones generales.

El ‘test de la cerveza’ debería mantenerse en estrictos términos teóricos. Sánchez se opondría a compartir la barra con paisanos que aprovecharían la oportunidad para descargarle su ira, sobre todo una vez efectuada la consumición alcohólica. Y tampoco está claro que Feijóo encajara deportivamente los bostezos de un cuerpo a cuerpo, aunque tal vez ganaría en aceptación si se presentara al encuentro acompañado de Ayuso. Igual que hay una medicina de la evidencia que solo obedece a los resultados, la política de la evidencia utiliza el recurso cervecero porque funciona, con independencia de sus resortes.

A falta de incluir bruscamente el ‘test de la cerveza’ en los sondeos electorales, existen métodos indirectos de olfatear su resultado. Sánchez será el primer presidente del Gobierno que le implorará al CIS que le baje las estimaciones de voto en los sondeos, que ya lo colocan al borde de la mayoría absoluta y que establecen una curiosa proporcionalidad entre el crecimiento del PSOE y el aumento del número de familiares procesados del líder socialista.

Sin embargo, el apartado de la «confianza» depositada en los líderes no puede ser alterado con la cocina del CIS, se requeriría una manipulación criminal para distorsionarlo. Al preguntar a los sondeados si confían «mucho o bastante» en los líderes respectivos, Sánchez llega al 32 por ciento, frente a un quince de Feijóo. Imaginar que un presidente del Gobierno malherido dobla en aprecio a un rival a estrenar, apunta a una solución definida para el ‘test de la cerveza’.

Antes de llegar, Feijóo ya atesora la falta de crédito que muchos gobernantes tardan años en madurar, aunque sea en el voluble CIS. El colectivo mayoritario de quienes depositan «poca o ninguna» confianza en ambos aspirantes se eleva a un 67 por ciento de los encuestados en el caso de Sánchez. Difícilmente se puede gobernar con dos de cada tres ciudadanos en contra. Sin embargo, la valoración parece incluso positiva frente al 83 por ciento que arrastra el candidato del PP. Difícilmente se puede aspirar a llegar al Gobierno con cinco de cada seis españoles en contra. Feijóo necesitará más de una cerveza para conquistar el voto mayoritario.