Quienes conservamos un mínimo de humanidad hemos celebrado el Plan de Paz Inmobiliario que Trump ha impuesto a Netanyahu. Supone el fin del genocidio, la entrada de ayuda humanitaria (alimentos y medicamentos), el intercambio de rehenes -que nunca han preocupado a Netanyahu- y, en algunos casos, la duodécima migración gazatí hacia las ruinas que fueron sus casas, porque Israel afirma que ha destruido el noventa por ciento de la Franja.

«Genocidio», concluye el informe de la juez del Tribunal Penal Internacional que juzgó el de Ruanda, Navi Pillay, doctorada en Derecho por Harvard y exjueza de la Corte Penal Internacional. Pronunciamiento ajeno al sesgo progresista o conservador; pronunciamiento de quien acumula criterio jurídico por haber juzgado la materia y apilar una documental espeluznante, otra vez. Su tribuna en el New York Times del pasado 16 de septiembre es reivindicativa.

Los juicios de Nuremberg del Holocausto nazi técnicamente no juzgaron un genocidio porque no existía el tipo penal ni la Corte Penal Internacional (CPI). El primer juicio correspondió a un Tribunal Militar Internacional y los siguientes a un Tribunal Militar estadounidense. Pero fue un genocidio porque las cosas son lo que son, aunque se retuerza la gramática o duela reconocer que quien fue víctima mutó en verdugo.

Volviendo al plan, son tantos los incentivos (Trump y Blair), o falta de ellos (Hamas y Netanyahu) que no resolverá la cuestión porque no reconoce el Estado Palestino, ni «el lugar». ¿Dónde hacerlo? ¿En un solar -Gaza- en el que Trump y Blair tienen un proyecto inmobiliario que no cuenta con los palestinos?; ¿en una tierra -Cisjordania- trufada de asentamientos de colonos que tras la horripilante matanza del 7 de octubre se han expandido extraordinariamente? Y han sido amnistiados recientemente por Trump (sic Trillo: «manda huevos»). ¿Y las fases del Plan de Paz? En la primera, tras el intercambio de rehenes vivos y muertos, Israel se reserva el 58 por ciento del territorio. En la segunda, el 25 por ciento, y en la tercera, no lo sabemos porque depende del criterio arbitrario de Israel, que Trump asume.

La CPI se pronunció ratificando la Resolución 181 de Naciones Unidas, de 1947, que reconocía el territorio del Estado Palestino: Gaza, Cisjordania y la capital en Jerusalén Este. Resolución confirmada hasta en veinte ocasiones por la Asamblea General de la ONU, con el veto de Israel y EE UU. Veto extensivo al reciente reconocimiento que otorgaron 155 países obviando que Israel invadió Palestina en 1967 y desde entonces no ha habido paz.

El Plan de 20 puntos buscaba el premio Nobel de Trump y «normativiza» el negocio inmobiliario que anunció en su intervención en la Casa Blanca para la sorpresa del mundo, incluido Netanyahu. Los puntos 9 y 10 establecen una estructura neocolonial por la que un comité de palestinos «y expertos internacionales» gobernarán «transitoriamente» Gaza sometidos a una «Junta de Paz, presidida por Trump y la gerencia de Tony Blair, responsables de la financiación. Una versión menos indecente del plan de Jared Kushner y Steve Witkoff cuya recreación con IA nos escandalizó.

A largo plazo, es inviable por cuanto no cuenta con los palestinos; no plantea soluciones habitacionales transitorias para dos millones y medio de personas durante la reconstrucción; les priva de la gobernanza de la Franja; no concreta en qué momento transferirá las competencias a la Asociación Palestina, a lo cual, además, se ha negado públicamente Netanyahu; es vago sobre el futuro de los asesinos de Hamás amnistiados, quienes, además, no se han pronunciado sobre la entrega de las armas, y elude las aspiraciones judías de imponer asentamientos en Gaza.

Los acuerdos de paz se alcanzan cuando las partes transigen en un clima que mitigue las posiciones enfrentadas. Para que los palestinos erradiquen a Hamás o cualquier otro grupo terrorista requieren incentivos: recuperar y reconstruir su país, siendo partícipes del proceso, no meros sujetos pasivos como el Plan prevé. Por el contrario, refuerza a Netanyahu por cuanto crece su popularidad y, a fecha de hoy, aspira a ganar las elecciones de 2026 con las mismas premisas de 1993: la negación del Estado Palestino. Por lo tanto, no es un Plan de Paz, es un alto el fuego, otro negocio de Trump, la continuación del sufrimiento palestino y el germen de nuevo terrorismo islámico. Un paripé con cámaras y fotógrafos a la mayor gloria del enfermizo ego del aprendiz de dictador.