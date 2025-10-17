El disputado voto de las mujeres

El eximio catedrático presidente del CIS, José Félix Tezanos, pronostica una ventaja de Pedro Sánchez sobre Alberto Feijóo del orden de 15 puntos, con una intención de voto para el PSOE del 34,8% mientras sólo concede al PP un 19,8%, a Vox un 17,8%, a Sumar un 7,7% y a Podemos un 4,9%. La nota de valoración de liderazgo le concede a Sánchez un 4,4, a Yolanda Díaz un 4,24 y a Feijóo un 3,46. Sobre los favoritos a presidir el Gobierno, Sánchez cuenta con un 42,3%, Abascal un 16,6% y el pobre Feijóo un 13,5%. Que un organismo del Estado como el CIS ofrezca estos datos a la opinión pública solamente se explica por el grado de colonización con el que el PSOE utiliza los medios que son de todos en beneficio de sus intereses partidarios. Así lo hace con RTVE, con el Tribunal Constitucional y demás organismos del Estado. El objetivo no puede ser otro que desmerecer a Feijóo como alternativa; alimentar así la idea de un futuro duelo entre Sánchez y Abascal como medio para la recuperación en intención de voto del PSOE. Así se posibilitaría al primero volver a presidir el Gobierno o, en su defecto, encabezar la oposición a un gobierno de la derecha.

Los datos facilitados por el CIS, que se ha convertido en otro instrumento orwelliano de manipulación política, son especialmente escandalosos cuando coinciden en el tiempo con los escándalos de corrupción que acorralan al Gobierno. De la mujer de Sánchez; de su hermano; de su exsecretario de organización y ministro de Transportes, José Luís Ábalos; de su exsecretario de organización Santos Cerdán; del juicio al fiscal general por el delito de revelación de secretos, de la trama corrupta de Koldo García en la compra de las mascarillas durante la pandemia. En las últimas semanas ha aflorado el pago de dinero en sobres en el PSOE sin que se haya acreditado en todos los casos justificación alguna, así como el testimonio gráfico de los paquetes con dinero guardados en cajas de zapatos en el despacho de Ábalos en el ministerio de Transportes. Pero si han trascendido hechos con especial trascendencia en un electorado femenino que fue decisivo para el PSOE en las elecciones del 23J, fueron las grabaciones en las que Ábalos y Koldo intercambiaban opiniones especialmente denigratorias para las mujeres prostitutas con las que trataban. Recuérdese aquello de «Carlota se enrolla que te cagas». O el descaro con el que colocaban a las prostitutas con las que se relacionaban en las empresas públicas, como Jésica, o cómo las mantenían con dinero de origen desconocido, probablemente fruto de las comisiones recibidas por adjudicaciones de obra pública, como es el caso de la empresa Servinabar con una participación de Santos Cerdán de un 40%. Es particularmente degradante la participación de la mujer de Koldo García, Patricia Uriz, en el negocio del puterío; preguntaba a Koldo si el dinero o las pulseras era para la uno o para España (Jesica). Le decía Koldo: «Dice Jose que vayan dos; que ingrese 300 a una o a la otra, a la rumana; ingresa 100 euros a Michelle que no tiene ni para comer». Así, Ábalos ofrecía dinero de origen desconocido para auxiliar a las prostitutas más necesitadas, demostrando caridad cristiana. Se justificó, altanero, cuando salieron a la luz pública sus tratos con putas: «he tenido relaciones como las que tienen todas las personas». Así es la doble moral de líderes que reclaman para sí la superioridad moral de la izquierda. Lo reflejado por Ábalos en una entrevista de 2021: «me da asco la explotación sexual de las mujeres», «no me satisfaría saber que están por mí solo por dinero».

La consigna es clara, hay que recuperar el voto femenino. Para ello han vuelto a reabrir una cuestión hasta ahora resuelta de forma aceptable: el aborto. Ahora se trata de plantear la inclusión del derecho al aborto en la Constitución. Los legisladores equipararon en 2020 y 2023 el aborto a un derecho fundamental, lo mismo que la jurisprudencia del TC, amparándose en el artículo 15 de la CE. La propuesta del Gobierno es reconocer el derecho a través del artículo 43 de la CE. que, a diferencia del artículo 15, no regula derechos fundamentales, aunque permite su reconocimiento por ley ordinaria, que requiere mayoría simple. Según fuentes jurídicas la protección del derecho de la mujer sería menor, pues se imposibilitaría cualquier recurso de amparo ante el TC. La vía de la inclusión a través del artículo 15 requeriría los dos tercios de los votos de las dos cámaras, mientras que a través del 43 serían suficientes los tres quintos. En ambos casos imposible sin el voto favorable del PP. Es otra maniobra electoralista de Sánchez engañando a las mujeres. Se trata de convencerlas de que está luchando por sus derechos a sabiendas que nunca va a obtener la mayoría necesaria para hacerlo, puro postureo. Es una treta, de la cual sacar provecho porque, aunque no pueda salir adelante, va a poder culpar a la derecha de su no inclusión.

Todo por la intención de conseguir votos como sea de una parte del electorado femenino, el mismo que aborrece las prácticas machistas de unos hipócritas que presentan iniciativas parlamentarias para abolir la prostitución y van a celebrarlo en prostíbulos. Toda una maniobra electoralista impulsada por Sánchez, el hombre que ha vivido de la fortuna generada por los prostíbulos de su suegro.

Todo lo anterior no obsta para que Ayuso no cumpla las leyes amparándose en supuestas listas negras de médicos objetores de conciencia e inste a abortar en la sanidad privada o en otras comunidades. Tiene la obligación legal de dar cobertura a ese derecho, por mucho que repugne a su moral particular, a través de la sanidad pública. Desde el PP intentan justificar la posición de Ayuso por la necesidad de contrarrestar los embates de Vox en contra de la regulación del aborto. Pero el ejercicio de Ayuso como verso suelto del PP en una cuestión crucial como es el cumplimiento de la ley, lo único que consigue es debilitar la autoridad de Feijóo en el partido y su fiabilidad como alternativa a presidir el Gobierno. El partido que aspira al Gobierno de España no puede funcionar como la CEDA, como una confederación de derechas regionales, ya tenemos suficiente con un PSOE que nos conduce hacia una España confederal. Y una semana de nostalgia en la que se nos ha ido Diane Keaton, una Annie Hall deslumbrante, a la que quisimos tanto.