Recaudación récord del Estado porque los ciudadanos pagan más

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, duranta una comparecencia en el Congreso. / Marta Fernández - Europa Press

El último Informe Mensual de Recaudación Tributaria (IMRT), que recoge el nivel y la evolución mensual de los ingresos fiscales que gestiona la Agencia Tributaria del Estado, muestra cómo los ingresos acumulados en 2025 hasta agosto han aumentado un 10,8% (10,4% los ingresos brutos y 8,6% las devoluciones) con respecto al mismo periodo de 2024. Por su parte, los ingresos en términos homogéneos crecen hasta agosto un 11,6%.

¿Cómo es posible este incremento de ingresos de dos dígitos, cuando la economía española en este periodo interanual ha crecido un 3,1%? Lo racional sería un crecimiento similar al de la economía, con variación de 2 puntos en función de variables como en qué impuestos se crece más (por ejemplo, a más consumo, más IVA) o por la mejora de las inspecciones.

La explicación está, pues, en el efecto de no deflactar las tarifas en función de la inflación y en el incremento de la presión fiscal. Tal y como siempre se dice, la inflación es el impuesto peor para las clases bajas y media, lo que choca con una política fiscal progresista.

El mismo informe detalla también de dónde viene la mayor recaudación: en primer lugar, figuran las retenciones del trabajo y del capital mobiliario, que explican 4 puntos del crecimiento de la misma. O sea, los ciudadanos, personas físicas, somos los que más hemos incrementado los ingresos al Estado.

En segundo lugar, destacan los más de 3 puntos que agregan al crecimiento los ingresos por el IVA. Otra vez los ciudadanos de a pie, al subir los precios de los productos básicos, pagamos más al Estado.

Finalmente, un punto del aumento de la recaudación se debe a la favorable evolución de los beneficios empresariales.

La misma Recaudación reconoce que, a consecuencia de los cambios normativos (subida encubierta de impuestos), gana 3,1 puntos del crecimiento de los ingresos totales (ello significa, hasta agosto, 5.900 millones más).

Con estas cifras queda claro que la economía de los ciudadanos es la que más sufre, ya que la renta disponible casi no aumenta.

¿Y qué pasa con las empresas sociedades que desde una parte del Gobierno se considera que solo miran por su beneficio? Pues que este beneficio se ha incrementado en un 6,7%, es decir, 4,9 puntos menos que el Estado.

Si nos centramos en las grandes empresas del IBEX, tienen un incremento del 7,6% en sus pagos a Hacienda, en este periodo de enero a agosto de 2025, respecto al del mismo periodo de 2024.

Los ingresos tributarios del 2020, a la previsión de cierre del 2025, se habrán incrementado un 71%, y la ministra de Hacienda se niega a renovar el sistema de financiación autonómica, perjudicando a las Illes Balears y a otras autonomías, mientras que otras se ven beneficiadas porque reciben más inversiones del Estado, el cual hace más caja cada vez.

Estos 30.000 millones más de recaudación anual, junto a los fondos europeos recibidos, permite continuar incrementando el gasto del estado sin aprobar los presupuestos por el congreso y lo que es más grave sin control posterior.