Opinión | Tribuna
Pràctiques dignes: un dret i no un luxe per a la joventut europea
Et sembla just que una persona faci una feina real i no rebi ni un euro? Sense contracte, sense protecció social i sense ningú a qui recórrer si alguna cosa va malament. No, no és un capítol de Black Mirror ni el futur d’una societat distòpica: és la realitat de milions de joves en pràctiques a la Unió Europea.
Gairebé el 80% de les persones joves d’entre 18 i 35 anys fan almenys unes pràctiques. I gairebé la meitat no reben cap remuneració. Moltes n’encadenen diverses només per poder accedir a la seva primera feina, mentre el cost de la vida ja superava els 1.200 EUR mensuals abans de la crisi de l’habitatge.
L’any 2017, el Defensor del Poble Europeu va dir una cosa que continua més vigent que mai: les pràctiques no remunerades són un «cercle viciós on el privilegi segueix al privilegi». Ho veiem cada dia: el fill o la filla d’una família treballadora que estudia en una universitat pública difícilment podrà mudar-se a Barcelona, Madrid o qualsevol gran ciutat europea per fer unes pràctiques si no se li garanteixen uns mínims que li permetin viure amb dignitat.
Amb la posició aprovada pel Ple del Parlament Europeu sobre la Directiva de Pràctiques, els i les socialistes fem un pas històric per posar fi a aquesta injustícia a tota la Unió Europea. Totes les pràctiques hauran de començar amb un contracte per escrit que detalli drets, obligacions, objectius d’aprenentatge, salari i durada, que no podrà superar els sis mesos.
Però no ens quedem aquí. Establim criteris clars per detectar pràctiques abusives: aquelles que no estiguin remunerades de manera adequada, que no comptin amb formació ni tutorització, o que exigeixin experiència laboral prèvia. També seran abusives les pràctiques encadenades consecutivament amb el mateix ocupador.
I anem una passa més enllà: volem acabar amb les pràctiques que en realitat són una feina encoberta. Si algú fa tasques, assumeix responsabilitats i treballa com la resta de la plantilla, ha de tenir els mateixos drets. Perquè una feina és una feina, encara que l’anomenin «formació».
Durant tot el procés, hi va haver qui va intentar debilitar l’acord, pressionant per limitar-ne les garanties i reduir-ne l’abast. Però els i les socialistes ens vam mantenir ferms, defensant un text ambiciós i equilibrat. Gràcies a aquesta determinació, des del Parlament Europeu enviem un missatge clar: la feina de la joventut importa, i els seus drets s’han de respectar.
Ara encarem la recta final: comença la darrera batalla amb el Consell, que representa els governs dels 27 estats membres, i la Comissió Europea. Allà es decidirà la forma definitiva d’aquesta llei i com s’aplicarà a tota Europa, i no serà fàcil: molts intentaran limitar drets o rebaixar l’ambició de l’acord. Però els i les socialistes estem preparats per donar la batalla amb la convicció i la determinació que es poden canviar les coses. Perquè unes pràctiques dignes no poden ser un luxe per a uns pocs.
Nosaltres triam lluitar per garantir els drets que la joventut europea mereix.
