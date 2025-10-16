Opinión | Tribuna
L’Acadèmia del Clima: un espai per a l’acció i la consciència col·lectiva
En els darrers anys, la crisi climàtica i ecològica s’ha convertit en un dels grans reptes de la humanitat. L’escalfament global, la pèrdua de biodiversitat i l’augment de les desigualtats socials associades al canvi climàtic ens interpel·len com a societat i exigeixen respostes valentes i col·lectives. En aquest context neix l’Acadèmia del Clima, projecte impulsat per un conjunt d’entitats, algunes d’elles agrupades a l’Estudi General Lul·lià i amb la col·laboració de Caixa Colonya, que busca conscienciar i formar la ciutadania, especialment la joventut, per esdevenir protagonistes d’una transició ecològica justa i necessària.
L’Acadèmia del Clima no és només una xarxa de formació, sinó també un espai de trobada, reflexió i acció, on les persones poden adquirir coneixements, compartir experiències i posar en marxa projectes que contribueixin a un futur sostenible. La seva raó de ser es concreta en diversos objectius especı́fics que responen a les necessitats urgents del nostre temps.
Un dels pilars fonamentals de l’Acadèmia és la difusió de coneixement sobre els impactes del canvi climàtic i de la pèrdua de biodiversitat. Mitjançant tallers, xerrades, exposicions i activitats interactives, es busca que la ciutadania entengui com aquests fenòmens afecten la nostra vida quotidiana: des de la disponibilitat d’aigua dins la salut, l’alimentació o la qualitat de l’aire.
L’educació ambiental, però, va més enllà de transmetre dades; pretén despertar un compromı́s actiu en les persones, generant una consciència crı́tica i la voluntat de formar part de la solució.
L’Acadèmia entén que el coneixement només és transformador quan es tradueix en accions concretes. Per això ofereix formació pràctica, amb eines i recursos perquè els participants puguin impulsar projectes sostenibles en els seus barris, escoles o llocs de treball. Això pot anar des de l’aprenentatge de tècniques d’eficiència energètica i gestió de residus fins a la promoció de l’agricultura urbana o la mobilitat sostenible. La idea és que tothom pugui passar de la teoria a la pràctica, demostrant que els petits canvis individuals i col·lectius poden tenir un gran impacte.
La crisi climàtica no afecta a tothom per igual: les comunitats i persones més vulnerables són sovint les que pateixen amb més intensitat els seus efectes, tot i ser les que menys han contribuı̈t al problema. L’Acadèmia posa al centre la necessitat d’una justı́cia climàtica, promovent iniciatives que redueixin les desigualtats i donin veu als col·lectius tradicionalment invisibilitzats. Aquest enfocament busca assegurar que la transició ecològica sigui inclusiva i equitativa, i que ningú quedi enrere en el camı́ cap a un futur més verd.
Un altre objectiu clau és la creació d’una xarxa de persones i organitzacions compromeses amb el canvi de model econòmic que requereix l’adaptació i la mitigació climàtica.
L’Acadèmia actua com un punt de connexió i col·laboració, on activistes, investigadors, estudiants i emprenedors poden unir esforços, compartir idees i generar projectes col·lectius. Aquest teixit social és essencial per multiplicar l’impacte i fer front a un repte global que només es pot abordar amb treball conjunt i solidari.
L’Acadèmia del Clima, ubicada fonamentalment a l’Estudi General Lul·lià, també aspira a ser un espai obert i dinàmic, capaç d’adaptar-se als reptes emergents d’un centre històric molt turistificat. Això vol dir donar cabuda a noves iniciatives, projectes culturals, activitats artı́stiques o espais de debat ciutadà. La crisi climàtica no és només una qüestió cientı́fica o tècnica: també té una dimensió social, polı́tica i cultural, i per això cal abordar-la des de múltiples perspectives.
Davant d’una crisi sense precedents, l’Acadèmia ens recorda que el futur no està escrit i que, amb coneixement, compromı́s i acció col·lectiva, encara som a temps de construir un món més just, verd i habitable.
