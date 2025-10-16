Ábalos, el exhibicionismo de la corrupción

Cuesta decidir si el extraño gambito de Anticorrupción ha librado a Ábalos de la cárcel o a la cárcel de Ábalos. El ministro socialista, nadie es exlicenciado, hubiera conquistado el recinto hermético con la misma facundia que ha desplegado en televisión, donde cualquier mención a su persona debería verse anticipada por los dos rombos de antaño. Desde el presupuesto de que es tan inocente como la suma de los cincuenta millones de españoles, encarna el exhibicionismo de la corrupción, un espectáculo pletórico de desparpajo, la versión Varon Dandy del engominado Mario Conde. De ahí que sin necesidad de maquillarse ni de comparecer ante los focos deja escrito en el plató, por favor tapen las orejas a los niños, que «no todas las mujeres que conozco son putas».

El Supremo se asombra de que Ábalos ocupe escaño de diputado, pero cómo podría prescindir el Congreso de Puente, Rufián y Tellado de un artillero de la talla del ministro. El jefe de Koldo asume el protagonismo y el liderazgo de una trama de presuntos inocentes, con el título de propiedad de un portavoz parlamentario. Esta virtud polarizadora explica la debilidad reincidente de Pedro Sánchez por su fiel escudero.

La agenda de la relación de más amor que odio entre Sánchez y Ábalos es muy perjudicial para el presidente del Gobierno, al ministro le da igual porque la inscribe en su exhibicionismo irreprimible. El líder socialista prescinde de su valido en 2021, pero sin aportar explicaciones convincentes. Redime al hijo pródigo en sus WhatsApps privados y en sus listas electorales públicas para 2023, curioso vaivén tras represaliarlo. Menos de un año después estalla el ‘caso Koldo’, así que se aparta cuidadosamente al restituido como si fuera de porcelana, pero sin expulsarlo del PSOE hasta que Cerdán cae en la misma mazmorra de antes. El calendario es tan insostenible que resulta preferible admitir el hechizo irresistible de Ábalos, antes que fingir un distanciamiento que no se creería ni un votante de Tezanos.