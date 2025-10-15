Růžena Zátková en Pollença

Leo, en la cuenta de X de José Fos, que la semana pasada, el Estado ejerció el derecho de tanteo por un cuadro del pintor argentino Tito Cittadini, afincado en Mallorca durante más de cuarenta años. Había llegado a la isla en 1913 con un grupo de amigos de Anglada Camarasa, quien acababa de fundar la llamada Escuela de Pollença. Era un tiempo en el que la isla empezaba a adquirir una luz internacional. La belleza del paisaje, el clima benigno, el bajo coste de la vida atraían a una bohemia que anhelaba algún tipo de experiencia más auténtica. Los románticos –con su devoción por Grecia– ya habían construido el primer mito moderno de la mediterraneidad y a nuestras costas llegaban jóvenes dispuestos a vivir intensamente y a experimentar con su futuro. John Cage, por ejemplo, cuenta en su correspondencia que en Sóller abandonó una incipiente –y fallida– carrera de escritor para firmar sus primeras composiciones musicales, hoy por desgracia perdidas.

Entre las figuras menos conocidas entre nosotros que se asentaron por un tiempo en la isla, destaca la pintora checa Růžena Zátková, que llegó a Pollença desde París acompañando a Tito Cittadini, Gregorio López Naguil y al mexicano Roberto Montenegro, al parecer su amante por aquel entonces. Zátková es la mujer del retrato que acaba de comprar el Gobierno. No se trata de una personalidad menor, ni por su biografía ni por su significación histórica como vínculo entre el futurismo italiano –pertenecía al círculo íntimo de Marinetti– y las vanguardias rusas. Casada con un culto diplomático zarista destinado en Roma, Zátková estableció contacto muy pronto en París con los ballets rusos del mítico Serguéi Diághilev y el grupo de artistas con los que colaboraba intensamente: Ígor Stranvinski, Mijaíl Lariónov o la pintora neoprimitivista Natalia Goncharova. Años después, Zátková se casaría en segundas nupcias –poco antes de morir muy joven de tuberculosis en 1923– con el historiador y periodista italiano Arturo Cappa, quien terminaría siendo cuñado del propio Marinetti. En sus memorias, el escultor croata Ivan Meštrović –que se había enamorado de ella en 1912– cuenta que «era una mujer llena de vida y de salud, terrena y elemental». Durante una excursión que hicieron a las tumbas etruscas, conversaron de historia y arte. «Para mí –recuerda Meštrović–, ella era la personificación de la feminidad, bella y sensual». Tomo buena parte de esta información de la biografía que ha publicado la especialista italiana Marina Giorgini con el título de Růžena Zátková: Un’artista dimenticata.

Se diría que la historia del arte se escribe desde los márgenes, tanto o más que desde su centro. Sucede lo mismo con la historia de la cultura. El paso de la pintora bohemia por la isla fue anecdótico si se quiere. Apenas se conservan unas pocas fotografías de ella, dos o tres cuadros que pintó aquí, el retrato que le hizo Cittadini y otro firmado por Roberto Montenegro. Luego se marchó para no regresar jamás. Triunfó en Roma y contribuyó a las grandes vanguardias del momento, aunque murió demasiado pronto. Quizás alguna vez recordara aquellos meses en Pollença y evocase la belleza del paisaje y de la amistad cuando la vida aún no dolía. En el perturbador cuadro de Cittadini perdura algo de ese instante suspendido, previo al anuncio de la muerte: la voraz intensidad del tiempo.