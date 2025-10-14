Opinión | Tribuna
Una vaga en defensa de la pau i els drets humans
El rumb que està agafant el món és del tot greu i preocupant. Podem dir que el planeta es deshumanitza, amb l’única intenció de satisfer els interessos geopolítics d’uns pocs en detriment de la majoria social. Aquesta majora social, i gran perjudicada, és la classe treballadora.
És inviable mantenir aquest rumb que ens du al desastre i, per això, cal que la classe treballadora hi prengui part. El context de conflictes bèl·lics ha arribat al punt més àlgid amb el genocidi del poble palestí per part d’Israel, una escalada de crims i d’horror que vivim des de fa dos anys, amb motiu dels atemptats terroristes de Hamás.
No podem consentir que els interessos dels poderosos vulnerin els drets humans. I per això cal que la majoria social prengui part per a revertir aquest estat de coses en favor de la vida, la convivència i la solidaritat.
L’escenari que es viu a Europa és del tot decebedor, amb estats membres que han cedit a un augment significatiu de la despesa militar fins al 5% del PIB per a satisfer el totpoderós Donald Trump, que ha tingut la darrera bestiesa de proposar-se com a Premi Nobel de la Pau.
Aquesta escalada bèl·lica, però, no surt de franc i tota la despesa en armament suposarà una minva de recursos a uns serveis públics que ja són deficients com Educació, Sanitat, Serveis Socials, transport sostenible, pensions públiques, habitatge... I no disposar d’uns bons serveis bàsics és un perill per a la vida, com ha passat amb les dones afectades pel cribratge de càncer de mama a Andalusia.
Tot aquest context suposa l’empobriment de la classe treballadora. Per això cal revertir aquesta distribució de la riquesa que decideix el capitalisme i les mesures neoliberals, amb treballadors com més va més pobres; a causa de l’increment de preus de l’energia i de productes bàsics, per la inestabilitat en el comerç mundial.
El context actual, amb l’impacte del genocidi palestí, es mereix l’acte de protesta més contundent de què disposa la classe treballadora i l’eina que els sindicats posam al seu abast: LA VAGA, per expressar el rebuig amb la màxima fermesa.
S’ha signat un acord a la zona que ha suposat un alto el foc i que algú es demana si cal mantenir les mobilitzacions. Però el Pla de Trump no contempla ni la fi de l’ocupació colonial ni del règim d’apartheid d’Israel. Separa el destí de Gaza del de Cisjordània i Jerusalem Est; tampoc inclou el reconeixement de la sobirania palestina ni la possibilitat d’autogovern. I cal recordar, també, que l’ajuda humanitària arriba amb comptagotes.
Per això, el Secretariat de la Confederació Intersindical, de la qual forma part l’STEI, ha convocat una vaga general de 24 hores per al 15 d’octubre, arreu de l’Estat espanyol.
D’aquesta manera, la classe treballadora i la societat civil en general podran expressar la condemna a la impunitat genocida d’Israel. La manca d’humanitat, la crueltat envers els infants i població més vulnerable i el menyspreu dels drets bàsics i la legalitat internacional per part d’Israel no poden obtenir un silenci còmplice i s’han de contestar de manera contundent.
L’STEI, com a sindicat sociopolític, fa una crida per a confluir en l’organització de la mobilització a la resta d’organitzacions per a un front ample pel respecte als drets humans. A Mallorca, ens trobarem dimecres a les 18.30 hores a la plaça d’Espanya de Palma.
Per la defensa dels drets del poble palestí, en defensa de la vida, contra el militarisme i els pressuposts de guerra, pel ple respecte als Drets Humans.
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- El Club de Mar exhibe su renovación total tras cuatro años y medio de obras y una inversión de 84 millones
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
- Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
- La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias