Ni religión católica ni islámica: laicismo en la escuela pública

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordena que en los centros docentes de titularidad pública se imparta la asignatura de religión islámica a los alumnos que la soliciten. La católica viene dada desde que se estableció la confesionalidad del Estado con el Concordato firmado entre la dictadura franquista y la Santa Sede en los inicios de la década de los 50 del pasado siglo, los tiempos en los que el general Franco apuntaló su tiranía mostrándose servil con Estados Unidos (las bases militares supuestamente de utilización conjunta, que nunca lo fueron) y concediendo a la Iglesia católica que fuese algo así como un estado dentro del Estado. En buena medida lo sigue siendo, aunque también es verdad que, a Dios gracias, se le hace poco caso; eso sí, dinero público lo percibe a espuertas. Bien, el beatífico TSJB establece la obligatoriedad de ofrecer la asignatura de religión islámica, que, no lo dudo, será utilizada por los supuestos profesores que se hagan cargo de impartirla para inculcar en los alumnos la visión mayoritaria del islam: rigor moral ultra reaccionario, obligatoriedad del velo para las mujeres y demás normas que la sitúan en inferioridad ante el hombre (¿se enteran las feministas progres que han perdido el oremus y quienes las acompañan?), o sea, la que se financia con los fondos llegados de las dictaduras del Golfo Pérsico con las que tan suculentos negocios hace el presidente Trump y, cómo no, también la Unión Europea. Por aquellos territorios deja pasar sus postreros años de existencia terrenal el venal Juan Carlos de Borbón, que, con la anuencia, eso sí, de los jueces españoles, se ha pasado por el forro responder de sus muchas trapacerías. Otro eslabón de la interminable saga de los Borbones que han padecido las Españas.

Vamos a tener religión islámica en los centros educativos públicos de las islas. No pasa nada: tenemos religión católica, con profesores designados por la Conferencia Episcopal, así que por gentileza del TSJB, también la Conferencia de imames (clérigos) musulmanes designará a su profesorado correspondiente.

Y es que no que van a ser menos que sus colegas obispos católicos: la norma será (al tiempo) contratar a predicadores que, según cuentan los Evangelios, que, en parte, vienen incorporados al Corán, ven la paja en el ojo ajeno y se abstienen de fustigar la viga que llevan firmemente insertada en el propio. ¿Quiénes serán los émulos de los designados por sus ilustrísimas católicas? El Altísimo proveerá, pero lo que sí parece haber dispuesto es que otra vez el laicismo, que debería imperar en la escuela pública (la concertada católica es un sumidero de dinero público), se haya ido a hacer soberanas puñetas. Sus señorías del TSJB no iban a dejar que solo la religión católica tuviera la exclusiva para disgusto de la cada vez más crecida muchachada de Vox, que halla en la decisión de la Judicatura otra razón de peso para armar sus campañas, que con tanto éxito demoscópico está desatando. Cuando llegue su hora, que tiene todas las trazas de que arribará, veremos qué acontece. Esperemos que en cualquier caso amanezca, que no es poco, y me perdonará José Luis Cuerda por tomar prestado el título de su impagable película. El laicismo va de capa caída, como, rauda, desaparece por el desagüe la democracia liberal en Occidente. Trump y cía la centrifugan. Es cuestión de tiempo que en España, Vox, con la contribución del PP de esa calamidad que es Feijóo, se sume al festival.

Acotación expectante.- Gabriel Le Senne está procesado. Lo que no se sabe en la plaza pública es cuándo decidirá la Audiencia de Palma la fecha para la vista oral. Tiendo a malpensar que buscará solventar la papeleta sin molestar en demasía al fascista que preside el Parlamento balear por gentileza de Marga Prohens. Lo seguro es que al mártir le hará la campaña electoral.