Opinión
El perdó
Recentment, he vist que l’exdiputat d’Esquerra Republicana, Joan Tardà, ha tornat a l’escena política com a tertulià en algunes cadenes televisives, després d’haver estat molt de temps desaparegut dels mitjans de comunicació. En les seves intervencions ha subratllat diverses vegades que som encara una societat molt catòlica que té en el perdó una de les seves virtuts essencials. Resulta curiós que faci esment d’això, quan a mi em sembla que ja en queda poc d’aquell catolicisme d’antany que presumia de virtuós i que, com el d’ara, deixa molt a desitjar. I mira que la paraula ‘catòlic’ significa ‘universal’, utilitzada ja a principis del segle II de l’era comuna, que té un sentit profund i que a hores d’ara no té molt bona premsa. En canvi, em sento més proper a la visió que mantenia Raimon Panikkar, me’n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno budista sense haver deixat mai de ser cristià. Segons un estudi recent de la Fundació BBVA, fet entre el desembre de 2024 i gener de 2025, aparegut en el febrer de 2025, basat en una enquesta telefònica auxiliada per ordinador, a la qual han contestat unes dues mil persones i escaig a partir de divuit anys endavant, on un 48% deien que creien en Déu, sense cap mena d’especificació, un 38% en el pecat, 35% en la vida en l’altre món després d’aquesta, etc. També deia que la confiança que genera la religió en la nostra societat contemporània, en general, és molt baixa, a penes un 3,9%, mentre que l’Estat no passa d’un 5,1%. Entre els grups professionals, els sacerdots tampoc es mouen del 3,9%, tot i que els polítics encara es troben per dessota dels sacerdots, amb un 2,6%. En qualsevol cas, Tardà, amb el seu peculiar accent català quan parla castellà, diu que tenim ben arrelat el tema del perdó, tot i que hi ha persones que no perdonaran ni oblidaran mai. Com podem perdonar el que està fent Netanyahu a la població gaziana? Com poden oblidar els valencians la gestió de la dana del president Mazón i companyia que ha comportat tant de dolor per a tantes famílies? Més que el perdó, ens mou la llei del talió, la d’ull per ull, dent per dent. Si la fas, ho pagues. Sembla que la vida és així, baldament jo no estigui d’acord, deia Fernando Pessoa. Més que el perdó, el que tenim arrelat és el d’una religió de l’«home caigut», que arrossega una culpa d’origen que per molt que vulgui no es lleva del damunt, tot i que fa esforços per eliminar-la. I encara que no tinguis cap culpa de res, són els altres que et fan sentir que ets culpable d’alguna cosa, a pesar que no sàpigues de què. Si considerem el perdó com a una actitud fonamentalment cristiana, una mena de virtut quasi religiosa, aleshores la seva força és mesura pel cor. Precisament, Victor Hugo comença la història Els miserables amb un personatge que esdevindrà cabdal per al presidiari Jean Valjean, monsenyor Bienvenu, perquè l’acte de bondat que fa el bisbe amb ell farà canviar la seva vida. Ell volia el perdó, ho necessitava, però no trobava ningú, excepte el bisbe, que fou capaç de compadir-se’n. S’atribueix a Somerset Maugham una altra història, la d’un home que havia matat un altre i se sentia afeixugat per la seva acció i volia compartir-la per així alliberar-se’n. Però ningú volia fer-se càrrec del seu problema, ningú l’escoltava. Un bon dia, passant per davant d’un temple catòlic —cal dir que ens trobem amb un món anglicà—, va entrar i veient un confessionari encès s’hi va acostar i digué al capellà: Pare, he matat! Com a resposta, el capellà digué: Quantes vegades, fill meu! I va sortir reconfortat. El conte, més enllà de quantes vegades, fill meu!, és una manera de demostrar empatia cap a una persona angoixada. En el fons, no som una societat capaç d’oblidar fàcilment l’ofensa, al contrari, la tenim molt present en els nostres actes fins al punt que alimenta la nostra revenja, el rebuig i el menyspreu. Hi ha alguna cosa dins nostre que s’ha anat acumulant amb el temps que ens impedeix actuar correctament. Quan Joan Tardà treu a col·lació el tema del perdó, té raó, perquè és quelcom vital, fonamental, en les nostres relacions humanes que van més enllà de qualsevol confessió religiosa. I verament és així, perquè estarem millor amb nosaltres mateixos i gaudirem d’una consciència neta. Tanmateix, hi ha actituds que no tenen res a veure amb el perdó, que pesen com a una llosa. Hi ha paraules que embruten, i de quina manera, una relació que, en comptes, d’apropar-nos, el que fan és allunyar-nos encara més. L’insult, l’enfrontament, el menyspreu, com estem veiem amb els nostres polítics dins de la seu de la paraula, és a dir, en el Congrés dels diputats i diputades, no és un bon exemple per a la ciutadania. Hom pot defensar les seves idees, esgrimir amb vehemència els seus arguments, no faltaria més, però quan denigres als altres, els insultes, treus els draps bruts dels altres a ventilar, si n’hi ha o, fins i tot, inventats, tot això et desqualifica immediatament. Com deia Joan Sales, no el que crida més, té més raó. Un dels nostres esports favorit és fer de l’arbre caigut, llenya. I com més cremi, millor. Sovint, com diuen alguns autors, tendim a culpar els altres o a les circumstàncies, dels nostres errors, obrint un abisme entre els uns i els altres. En canvi, el perdó implica maduresa, com també un reconeixement dels nostres propis límits. Potser és aquí on volia anar el senyor Tardà.
