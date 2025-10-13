No es «genocidio». Es «lesa humanidad»

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu / EFE

Escribo este artículo desde mi condición de constitucionalista. Quien sea lego en Derecho tal vez no esté familiarizado en la distinción de ciertos tipos penales: El asesinato del homicidio; el robo de la apropiación indebida; o la estafa de la administración desleal. Son cuestiones técnico-jurídicas que exigen una sólida formación específica.

Esto es lo que, a mi entender está sucediendo con la calificación de genocidio a la matanza que el Gobierno de Israel está cometiendo en Gaza. Ciertos grupos políticos vienen convocando manifestaciones en muchas ciudades europeas encabezadas con consignas y pancartas en las que se denuncia la comisión de un genocidio. Más aún, esa invocación ha derivado en un punto de confrontación entre opciones de distinto extracto ideológico. Como si uno fuese más de izquierdas o más de derechas en función de que se use la palabra «genocidio» para la calificación jurídica de los delitos cometidos a pesar de que esa tarea solo debe someterse a la competencia de los órganos judiciales.

¿Genocidio o lesa humanidad?

Para discernir esta cuestión procede acudir a la tipificación de ambos delitos. El delito de genocidio fue calificado en la Convención Internacional sobre el genocidio aprobada en la ONU el 9 de diciembre de 1948. El Tratado que regula los crímenes de lesa humanidad es el Estatuto de Roma de 17 de julio 1998.

El crimen de lesa humanidad se tipifica como «un ataque generalizado o sistemático contra una población civil» con asesinatos, encarcelaciones, torturas, deportación o traslado forzoso de una población.

Conforme a la célebre definición del iusinternacionalista Raphael Lemkin (Axis Rule in Occupied Europe, 1944), el genocidio tipifica de igual manera la matanza, el sometimiento de un grupo a condiciones que acarreen su destrucción e impedir nacimientos. Pero su rasgo distintivo es que la intención del agresor sea la de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Sea uno u otro el delito, la competencia para sentenciarlo corresponderá al Tribunal Penal Internacional de La Haya (CIJ).

Ahora bien, si el Gobierno de Israel ha cometido un delito sería el de lesa humidad pero no genocidio. La razón esencial es que su propósito es territorial pero no genocida. La Administración israelí pretende el desplazamiento violento de la población gazatí para ocupar el territorio de Gaza y también el de Cisjordania. Responde a una larga reivindicación histórica. Desde la fundación del Estado de Israel en 1948, todas las guerras en la zona han respondido a ese propósito: La guerra del Sinaí en 1956, la de los 6 días en 1967 o la del Yom Kipur en 1973 concluyeron con la anexión del Sinaí, los Altos del Golán y Jerusalén. Su reivindicación territorial abarca desde el Nilo hasta el Éufrates e incluye las tierras de Judea y Samaría. Solo así se explica la política israelí de incrementar exponencialmente el asentamiento de colonias en los Altos del Golán, Jerusalén y Cisjordania.

La circunstancia decisiva estriba en que la calificación jurídica de genocidio no se compadece con que el número de palestinos que viven en Israel alcanza casi los dos millones de habitantes y no son objeto de ningún exterminio. Netanyahu y su gobierno no pretenden el exterminio de los palestinos. Pretenden ocupar sus territorios. Y solo para conseguir ese objetivo persiguen su desplazamiento (¿a Egipto, a Siria?). Los matan no porque sean palestinos, sino porque los consideran invasores de sus tierras históricas bíblicas.

El Tribunal Internacional de Justicia de la Haya ha analizado algunos casos de genocidio, concretamente Bosnia Herzegovina vs Serbia y Montenegro 1996; Croacia vs Serbia 2015. Sin duda otros responderían a muchos de los requisitos de este delito: la matanza de los tutsis en Ruanda 1994; el genocidio camboyano de los jemer entre 1975 y 1979; el de los armenios a manos del Imperio Otomano 1915; y sin duda el genocidio de los judíos en la Alemania nazi 1941-1945.

Sin embargo, en mi opinión, muy difícilmente el CIJ calificará de genocida los delitos cometidos en Gaza. El Gobierno de Israel se defenderá aduciendo que son consecuencia de una situación bélica a resultas de los atentados cometidos por Hamas. Tal vez el lector de este artículo concluya que sea genocidio o sea crimen de lesa humanidad, no se condiciona por ello la gravedad del delito. Pero la correcta calificación de los hechos antijurídicos es un presupuesto esencial cuando tantos se atreven a utilizar conceptos jurídicos tan delicados como estos.