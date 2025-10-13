La flotilla, el flotador de Podemos

El presidente de EE.UU., Donald Trump

Para que los mentirosos y tergiversadores no tengan argumentos, vaya por delante amigo Miquel, que fue horroroso el atentado militar de Hamás el 7 de octubre. El despliegue de medios y la brutalidad de la incursión, el rapto de personas y las violaciones crueles por parte de los militantes de Hamás, son merecedores de la máxima pena legal.

En mi opinión, la violación sexual tiene una gravedad especial y, en casos, debería ser considerada como una variante del propósito de asesinato. ¡Escándalo para los, y las, señorías juristas, a los que no les pasan estas cosas!

¿Cuánto duele el trauma de la violación? Una persona asesinada traslada el dolor y el duelo a la familia. Una víctima de violación, y si además se produce en grupo y con la saña que revelan los testimonios descritos por testigos y rehenes de la atrocidad de Hamás, se lleva de por vida, aunque los psicólogos optimistas digan que se supera. La llaga permanece y salta de vez en cuando. Las víctimas de violación sexual tienen las vidas rotas.

Tras esta contundente declaración, decir que lo de Gaza es un exterminio de la población gazatí. ¿Cómo se llama cuando se causa 67.000 fallecidos y 10.000 desaparecidos, y los objetivos militares son hospitales y evitar que los alimentos lleguen a la población?

Al margen del color del gobierno, la mayoría quiere sacar a los palestinos de la tierra de sus antepasados. También la inmigración magrebí pretende, no tan secretamente, que España vuelva al Califato, liquidando quinientos años de cultura cristiano-occidental en Granada, desde 1492; mil doscientos años en Barcelona, desde 801; ochocientos años, en Mallorca, desde 1229; o los 940 años en Toledo, desde el 1085.

Volviendo a Gaza, los gobiernos de Israel han consentido la creación de colonias judías en la Cisjordania, la parte de Israel ocupada en la guerra de los Seis Días (1967) a costa de territorio jordano, con el evidente propósito de hacer imposible una continuidad territorial que hiciera viable un Estado Palestino.

El Estado Palestino, hoy una autoridad política sin soberanía efectiva, quiere asentarse en Cisjordania incluyendo la franja de Gaza, tradicionalmente dominada por el grupo terrorista Hamás, que también sometía la propia población gazatí.

Pues bien, ante la estrategia de exterminio de la población de Gaza por parte del estado israelí, la comunidad internacional, por derecho internacional, los territorios de Gaza y Cisjordania son legalmente considerados de ocupación, y, por humanidad, ante la masacre genocida, ha reaccionado reconociendo a Palestina como estado independiente.

Los estados relevantes que aún no han reconocido a Palestina como estado, son los vinculados estrechamente con Trump; Japón y Corea del sur y, en Europa, Alemania e Italia que siguen penando, culpándose por el holocausto.

Y Podemos ha visto una causa para seducir a los desencantados, los descamisados, diría Eva Perón. Los parias de la tierra, en lenguaje leninista, que Podemos rescata del pasotismo poniendo causa al desaliento, tratando de redimirse de las torpezas de cuando las ministras del primer gobierno de coalición.

Lo de la flotilla sonaba a Las aventuras de Huckleberry Finn remontando el Misisipi, la novela de Mark Twain. Y a los mallorquines les recordaría la ocupación de Dragonera por un grupo de jóvenes activistas de la izquierda militante, anarquistas, ecologistas y creadores artistas que desembarcaron en la isla (julio de 1977). Acampando por dos semanas, lograron sensibilizar a la opinión pública sobre la agresión ecológica y cultural de los proyectos de construcción. La aventura de Dragonera concienció a la población y Dragonera, comprada por el Consell en 1987, fue declarada parque natural en 1995.

No creo que la flotilla haya ayudado a poner el centro de la actualidad a Gaza. Más bien pretendía crear conflictos diplomáticos entre España e Israel y hacer que las relaciones diplomáticas saltaran por los aires. Podemos es así, cualquier caos es mejor que un mal presente. No estoy de acuerdo, señora Colau.