La viviendano es negocio

Crecimos oyendo hablar del «hombre de negocios» y la expresión se refería a un varón, pero no señalaba tanto a un género como a otra especie. «Si fuera un pájaro», que habría dicho Rafaella Carrà, sería único como un mirlo blanco y listo y rapaz como un águila.

Al emprendedor ideal le definía su capacidad de ver comercio donde otros no lo habían olido, pero muchos empresarios reales vivían de un negocio que no lo era o que no era el que parecía. Me explico: hay comerciantes que se quejan de que los impuestos les ahogan pero si un establecimiento no da para pagar impuestos no es negocio y si el dueño saca dinero, su actividad es el delito fiscal.

Mire la construcción. Sus enormes beneficios permitieron a algunos el ascenso desde los pozos en los que trabajaban hasta las azoteas sociales. Habíamos creído que los fracasos y quiebras tenían más que ver con la forma de llevar la empresa. Pues no. Ahora España tiene una necesidad apremiante de vivienda, pero el negocio de la construcción depende de que sus trabajadores no tengan control horario.

Es el reloj, amigo.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que no logró reducir media hora diaria la jornada laboral española vigente desde hace 40 años, quiere un control horario bueno con un registro digital que la Administración pueda controlar en tiempo presente y en lugar remoto, pero dice el sector de la construcción que si eso sale adelante, el negocio dejará de serlo. Se puede edificar siempre que se pueda pagar el trabajo y ahora no se puede porque falta personal preparado y porque se limita el número de horas extra que puede hacer cada empleado al año. La construcción no es negocio o el negocio no es la construcción, a pesar de la necesidad de viviendas que hay, de los precios que se pagan por ellas y de los márgenes de beneficio que se prevén al promoverlas. El comercio por excelencia no lo es, según los empresarios que están en él, que no saben cómo obtener los beneficios de las viviendas por lo caros y escasos que están los obreros. Que pasen los siguientes.