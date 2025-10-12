Gestión, compromiso y justicia social

Reducir las listas de espera en la valoración de la discapacidad y la dependencia / Pexels

Las decisiones de un gobierno no se miden por los titulares, sino por lo que cambian en la vida de las personas. Reducir las listas de espera en la valoración de la discapacidad y la dependencia es una de que cambiará vidas. Porque no hablamos de expedientes ni de cifras: hablamos de personas, de derechos que deben cumplirse y de familias que necesitan respuestas urgentes, porque detrás de cada solicitud hay una historia y una realidad desesperada en busca de solución.

Demasiadas personas han esperado más de lo que la ley permite para ver reconocido un derecho básico. Soy consciente de lo que eso significa: incertidumbre, impotencia y, muchas veces, desesperación. Y cuando eso ocurre, es que el sistema les ha fallado. Por ello es vital actuar con determinación. Desde la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia hemos puesto en marcha un Plan de Choque con un objetivo claro y alcanzable: que nadie tenga que esperar más de seis meses para ser valorado y que cada persona reciba la atención que merece.

Este plan no se ha improvisado, es el resultado de mucho trabajo, de análisis, de escuchar a los profesionales y a las familias. Y aunque en los últimos dos años hemos avanzado mucho: hemos puesto en marcha una ayuda pionera para las personas con ELA, única en España; hemos creado un programa de ocio adaptado que da respiro a familias con menores con dependencia; hemos ampliado en más de 18.000 horas mensuales el Servicio de Ayuda a Domicilio y reforzado la teleasistencia, que hoy llega a un 58% más de personas que hace dos años, sabíamos que no era suficiente. Había que ir más allá y actuar con valentía para acortar tiempos y garantizar derechos.

A través de este Plan de Choque destinamos 17,5 millones de euros anuales y reforzamos los servicios con 87 nuevos profesionales dedicados a la atención a la discapacidad y a la dependencia. Se incluyen medidas concretas: ampliar las pasarelas entre ambos sistemas para resolver más casos de forma más ágil; incorporar más equipos externos que realizarán más de 10.000 valoraciones adicionales cada año; facilitar la colaboración de médicos, enfermeros y psicólogos del IB-Salut; y reforzar la atención temprana con ocho nuevos profesionales y 17.000 sesiones extra al año. Son acciones que tendrán un impacto real en miles de familias y que, a través de una buena gestión, nos permitirán ofrecer respuestas más rápidas, eficaces y más humanas.

En el ámbito de la dependencia, se pone en marcha un proyecto piloto en la isla de Ibiza que simplificará los trámites unificando la valoración y el plan individual en un solo acto. Además, estamos modernizando los sistemas informáticos para ganar agilidad y transparencia, y reforzando los recursos residenciales y de centros de día enmarcados dentro del programa Illes en Transformació. Es un cambio estructural que nos acerca al verdadero modelo de atención centrada en la persona.

Todo este esfuerzo tiene un propósito simple: cumplir con las personas. No se trata solo de mejorar cifras, sino de justicia social y garantía de derechos. Debemos demostrar que la administración puede ser cercana, ágil y sensible porque cuando no llega a tiempo, quienes más lo necesitan son los que más pierden.

Una administración que no se escuda en la burocracia, sino que gestiona y se compromete con las personas, con sus necesidades y con sus derechos es la que de verdad cumple su función.

Reducir la espera, cumplir los plazos y garantizar la atención que merecen los ciudadanos es gestión, pero también es un compromiso con los ciudadanos para que nadie se quede atrás.