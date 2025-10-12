Una comunidad sobrada de diagnosis y necesitada de acciones

La presidenta del Govern, Marga Prohens en el Parlament. / Miquel A. Borràs | EFE

El debate de política general celebrado esta semana en el Parlament mostró a una Marga Prohens zigzagueante. No salió victoriosa del trance, pero tampoco vio amenazada su posición. La presidenta balear persiste en el equilibrismo perpetuo de un gobierno en minoría. Tras haber asumido parte de la mochila de la ultraderecha por el ascenso al Consolat, el pasado año descolocó a la izquierda propugnando medidas contra la saturación turística que ella sí se atrevería a adoptar, pero que a día de hoy siguen sin ver la luz. Pasado el ecuador de la legislatura y en pista de salida para la próxima contienda electoral, nuevo volantazo. Prohens se abraza a la estrategia de Núñez Feijóo para taponar el crecimiento y la fuga de votantes a la ultraderecha endureciendo su discurso migratorio, hasta el punto de que Vox le acusa de habérselo robado. Mientras se alimenta el recelo hacia el inmigrante, vinculándolo a paguitas y delincuencia, la incontestable realidad de los datos revela que nuestro actual modelo económico resulta inviable sin mano de obra extranjera. Ocupan uno de cada cuatro empleos en la construcción y uno de cada cinco en la hostelería, como advierten desde las patronales. Prohens pone ahora el foco en el crecimiento demográfico insostenible de las islas, como llevan décadas alertando desde diversos ámbitos políticos, sociales y académicos. Abundó en la diagnosis, sin llegar a esbozar un plan para revertir una tendencia sin dique de contención. En un territorio insular frágil y con inequívocos síntomas de colapso, como el balear, se impone evolucionar hacia un modelo capaz de generar prosperidad sin necesidad de atraer más mano de obra ni esquilmar recursos naturales. Requiere de fórmulas más innovadoras y audaces que la guerra a la patera, sin dejar de lado la necesidad de afrontar el desafío que entraña la consolidación de la ruta argelina.

El debate evidenció un cambio en la estrategia también en las filas socialistas. Se acabó el duelo, atrás quedaron los lamentos por la ingratitud de las urnas ante todo lo hecho. Iago Negueruela sorprendió con seis iniciativas legislativas sobre las que pivotar una alternativa a las derechas, con la incógnita por despejar de si Francina Armengol la pilotará. Prohens le replicó con tono áspero, pero se vio obligada a recoger el guante de la subida de la ecotasa en verano y el nuevo impuesto para los coches de alquiler. Era la misma propuesta que ella impulsó sin éxito. Entonces, a la izquierda le pareció poco ambiciosa, y a la ultraderecha y las patronales, excesiva. Parece que algo se mueve en la política de la geometría variable, aunque sea para retornar a la casilla de salida. El asunto se trasladará a la Mesa del Pacto para la Sostenibilidad y vuelta a empezar. Pese a las discrepancias, se vio más complicidad con Més, aliado para avanzar en el REB, mientras el PP no conquiste la Moncloa. Prohens irritó a sus socios de Vox al remarcar la línea roja del decreto de mínimos, que garantiza un 50% de enseñanza en catalán. Le costará el presupuesto, pero ya lo tienen asumido ambas partes, convencidas de que su suma dará para continuar otra legislatura por muchas chispas que salten. La presidenta pasó de puntillas sobre los exiguos resultados en vivienda, donde se ha topado con una fuerte contestación del movimiento vecinal. La ciudadanía quiere pisos, pero no desarrollismo ni especulación. Una aspiración que da para un acuerdo transversal que lamentablemente ni llegó ni se le espera.