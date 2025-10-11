Reivindicación, una vez más

Josep Pla delante de su masía de Llofriu / .

Cuando empezaba a envainar la pluma definitivamente, en el otoño de 1980, el viaje se acababa o iba llegando a su final, y el genial autor catalán sin nobel manifestaba que su mérito era escaso. Describía el mundo que había cruzado de lado a lado un par de veces como inestable, cambiante y peligroso y que además podía pasar de los momentos de auténtico esplendor a caer en vertiginosas y profundas crisis. Si hoy contemplase la suma barbarie y la reinante estupidez llevada al extremo seguramente se avergonzaría de la candidez de sus valoraciones.

En 1969 había hecho un crucero de cinco semanas por el norte de Europa con la creme de la creme del empresariado catalán de aquellos días. Visitó varias ciudades escandinavas y regresó con gusto a Berlín y Moscú rememorando los tiempos pasados de joven corresponsal antes de refugiarse definitivamente en Camelot, perdón Llofriu (con el permiso de Jordi Amat). Escribió en el semanario Destino, ahí se integraba la corte y la mesa no tan redonda, durante unos cuarenta años, unos tres mil artículos que se dicen pronto. Se quejaba de que no había tenido tiempo de observar pasar las nubes en una especie de balance final rindiendo cuentas consigo mismo e intuyendo acercarse al final de la brillante e irrepetible trayectoria. Se quejaba de no tener vida social el mismo autor, el más vendido en catalán de todos los tiempos, el mismo y que con el máximo éxito, prácticamente no hacía presentaciones y sus libros se vendían como churros. No se dedicaba al circo literario y desde la camilla de su casa, botella de escocés cercana y fuego en la chimenea, los huertos de su propiedad al fondo, trabajaba como una hormiga e iría confeccionando, decenio tras decenio, una de las más sólidas obras del panorama europeo contemporáneo. Se quejaba de la etiqueta de bohemio que le habían pegado, pero al mismo tiempo reconocía que su rutina la justificaba y la llenaba de argumentos para consolidarla. A lo de bohemio le acompañaba la coletilla de desordenado que se ha ido confirmando con la cantidad de repeticiones y reiteraciones que se encuentran habitando las páginas de sus obras completas, aunque realmente muy justificadas por la magnitud de su obra y por la clara posición, sin titubeos, en cuestiones universales muy delicadas y que fácilmente pueden caer en la ambigüedad según el contexto. De todos los colores han intentado su manipulación y si una cosa describe la personalidad de este señor como literato y articulista, muy al margen de la astucia y cierta picaresca, es la dilatada coherencia en su pensamiento y planteamientos en su acompasado aliento literario capaz de llegar a una meta tan casi imposible como inigualable en un mercado del libro como el actual. Ni cabe decir que sus reflexiones futuristas en política internacional, gusten o no, se han cumplido. Hoy con más medios, en todos los sentidos, ningún autor con el doble de formación y ventajas técnicas ha podido repetir esa gesta.

Él atribuía su prolífica esencia y su vasta obra literaria a la profunda soledad y a las largas horas de invierno totalmente aislado en el mas familiar en el mismo cotiledón del Baix Empordà, y a merced de las estaciones más crudas, esas que nos recuerda en su admirado Mallarmé cuando argumenta que el invierno nos devuelve al necesario orden. En otros países, en sus viajes, lo atribuye a lo acogedor de esos bares las noches de frío, o a las largas trayectorias oceánicas en los barcos petroleros con todo el tiempo del mundo para leer y escribir y sintetizar sus pensamientos y reflexiones asomándose a cubierta para contemplar la inmensidad de la auténtica hoja en blanco que es la vida. Muy solo en alta mar, días y días, exclusivamente oyendo el viento enfurecido (en el recuerdo la tramuntana ampurdanesa como una broma) y horas y horas para articular ese corpus único planiano.

«La Literatura és sempre una fugida del tedi, i jo he combatut l’avorriment omplint paper». Uno se da cuenta que la vida ha sido larguísima, dice, y que había que entretenerse en alguna cosa. Se cala la boina, frunce el ceño y apurando el pitillo regresa de vez en cuando al camarote de la auténtica y tan suya inmortalidad, como Arturo en ese Ávalon que son las tumbas pobladas de literatos a la espera de volver a ser invocados. Y pretendía habitar el olvido…