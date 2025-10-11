Opinión | Tribuna
Bartomeu Caldés Quetglas
Del col·lapse a la fluïdesa
La millora de la rotonda de la carretera de Sóller–Palma
Una de les promeses electorals del Partit Popular, amb la qual el nostre president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, es va comprometre, era desembossar Mallorca.
Ja hem començat amb l’eliminació de les restriccions de velocitat a la via de cintura, passant de 80 km/h a 100 km/h.
També hem iniciat la tramitació del tram I amb una inversió inicial de 110 milions d’euros. Un projecte que la senyora Cladera, per no incomodar els seus socis de Podem i MÉS, va renunciar a impulsar, i això ens va obligar a tornar aquells famosos 230 milions d’euros destinats a infraestructures viàries.
Ara, des del Consell de Mallorca, acabam d’aprovar el projecte tan esperat, la millora de la rotonda de la carretera de Sóller–Palma, que connecta el polígon de Son Castelló, la ITV i Son Espases. Una infraestructura coneguda per molts com la «rotonda dels embolics», per la qual passen diàriament 50.000 vehicles i que ha estat una font constant de retencions i tensions entre conductors.
La proposta del Consell no només respon a una demanda històrica dels ciutadans i dels usuaris habituals d’aquesta via, sinó que ho fa amb una visió clara: optimitzar el trànsit, millorar la seguretat i fer més eficient l’accés a una de les zones industrials més importants de Mallorca.
El projecte preveu ampliar el diàmetre de la rotonda fins als 85 metres —un increment significatiu respecte a l’actual— i crear carrils específics de desacceleració i incorporació.
Amb un pressupost inicial de 3,7 milions d’euros, les obres està previst que comencin el gener de 2026. Una actuació que tindrà, sens dubte, un impacte molt positiu.
Aquesta intervenció s’integra dins un pla més ambiciós per modernitzar els accessos a Palma i adaptar la infraestructura viària a les necessitats reals d’una illa que creix, es mou i evoluciona.
És una passa valenta i necessària per resoldre un problema que afecta a milers de mallorquins i mallorquines cada dia.
La millora d’aquesta rotonda no és només una qüestió de trànsit: és també un pas cap a una ciutat més ordenada, accessible i segura.
Des d’aquí vull reconèixer la bona feina del conseller Fernando Rubio i dels seus directors i tècnics. Els ànim a continuar per aquest camí, escoltant les necessitats reals del territori i dels batles, i aportant solucions valentes i eficients. Tot el contrari del que vàrem patir els darrers vuit anys: molta xerrameca, moltes pancartes i poques solucions reals.
- La dana se retrasa en Baleares y la AEMET insiste: 'Lloverá con intensidad
- La dana 'Alice' pone en alerta a Baleares: así afectará a Mallorca según la Aemet
- La Aemet aumenta la alerta en Mallorca por la llegada de la dana 'Alice' a Baleares
- Mallorca contará con 210 nuevas cámaras de tráfico: algunas podrán multar por exceso de velocidad o ruido
- Sale a la venta la casa que perteneció a Guillem Cifre de Colonya en Pollença
- “En enero 2023 quebrábamos con 3.000 euros y ya hemos superado el millón de euros; sin la IA hubiéramos muerto”
- ¿Dónde viven los que tienen más y menos dinero en Palma? Sant Jaume, el barrio más rico, y El Arenal, a la cola
- Los jueces ordenan al Govern a que se impartan clases de religión islámica en los colegios de Palma