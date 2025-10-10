La salud mental, más cerca que nunca

Cada 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental nos recuerda que cuidar el bienestar emocional es una responsabilidad colectiva. En Balears, estamos transformando la manera de abordar la salud mental, con un modelo más accesible, eficaz y centrado en las necesidades de las personas.

El modelo asistencial en salud mental vigente, que data de 2002, ha quedado claramente superado por la realidad actual. Las necesidades han cambiado, las patologías se han diversificado y la sociedad demanda respuestas más ágiles y cercanas. Por eso, estamos implantando un nuevo modelo que reorganiza los recursos, refuerza la atención comunitaria, mejora la coordinación entre niveles asistenciales y agiliza la atención en función de la gravedad de cada caso. Este enfoque permite intervenir de forma más temprana, mejorar el acceso y ajustar la intensidad de la atención a cada situación clínica.

Una de las primeras medidas concretas de esta transformación es el despliegue del Programa Piloto de Atención Psicológica en Atención Primaria, que comenzará el próximo 15 de octubre. Así, por primera vez, todas las islas contarán con atención psicológica en sus centros de salud. En Mallorca se incorporarán nueve, que se unirán a los ya existentes, tres en Menorca y cuatro en Ibiza y Formentera.

Este programa, busca prevenir y resolver desde el primer nivel asistencial los procesos de baja intensidad y evitar derivaciones innecesarias a dispositivos especializados. Además, contribuye a reducir el estigma al abordar la salud mental en entornos cotidianos y cercanos.

Pero el cambio no se limita a lo asistencial. También queremos fortalecer el tejido social que acompaña a las personas con problemas de salud mental y adicciones. Por eso hemos puesto en marcha una línea de ayudas públicas, con un presupuesto de 250.000 euros, destinada a financiar proyectos que promuevan el bienestar emocional, la prevención del suicidio, el buen uso de las pantallas, el apoyo a las familias y la inserción laboral, entre otros. Esta iniciativa responde a una reivindicación histórica de entidades y asociaciones de familias, y reconoce su labor imprescindible en el acompañamiento y la recuperación de quienes más lo necesitan.

Con esta convocatoria, queremos sumar sinergias, trabajar de forma transversal y promover el bienestar emocional en los ámbitos comunitario, laboral y educativo, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Desde la Conselleria de Salud estamos comprometidos con esta transformación del sistema, evaluaremos cada paso con rigor, porque es importante avanzar, pero también con pasos firmes.

Los pacientes y las familias deben saber que no están solos ante un diagnóstico de salud mental, que el Govern está a su lado, trabajando desde todos los ámbitos educativo, sanitario y social para ofrecer una atención más cercana, eficiente y equitativa.