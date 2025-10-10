Los negocios de Trump / .

Donald Trump explota su inimputabilidad con ansiedad. El modus operandi es reconocible: Destaca bien a su yerno, Jared Kushner para «abrir mercado»; bien a sus amigos de juventud con los que comparte «ética». Como Steve Witkoff, su embajador para «solucionar conflictos» en Oriente Medio y Ucrania, pero que en realidad se dedica a otras cosas, porque nada da tanto dinero como las guerras. De sus reuniones con el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, miembro de una familia que gobierna en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha surgido la empresa World Liberty Financial, cuyo nombre presagia el desenlace, en la que el jeque ha invertido dos mil millones de dólares y en la que participan los tres.

El proyecto se gestó dos meses antes de que ganase las elecciones de 2024 y Witkoff y Trump comunicaron sin rubor en redes sociales su constitución. Necesitaron un puesto de nueva creación para mantener el flujo de capitales, por lo que nombraron a Zach, el hijo de 32 años de Steve Witkoff, que trabaja en Silicon Valley, jefe de la inteligencia artificial (IA) y las criptomonedas de Washington. El acuerdo les ha convertido en propietarios de una de las empresas de criptomonedas más importantes del mundo.

Posteriormente, Trump ordenó el levantamiento de la prohibición establecida por Biden de exportar los chips NH20 de Nvidia, los más potentes, escasos y sofisticados del mercado. La prohibición se justificaba por el temor de que China arrebatase la carrera de la IA a EEUU porque son componentes esenciales en un coche, ordenadores o en misiles supersónicos. Los funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional que se opusieron a la exportación a China, principal competidor tecnológico de los EEUU, fueron despedidos tras la visita del jeque Tahnoon a Washington, porque el jeque tiene otra empresa, G42, que se ha visto beneficiada del levantamiento de la prohibición: De los 100.000 a 500.000 chips anuales que se exportan a EAU, una quinta son para G42.

Zach Witkoff ha invertido en un fondo de acciones que incluía a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., fabricante de chips para Nvidia, y otras empresas relacionadas con la IA, como Amazon y Meta. En paralelo, los tres han utilizado World Liberty para llegar a un acuerdo con MGX, de la que Tahnoon es presidente, y han «reinvertido» los 2.000 millones de dólares en Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más importante del mundo, cuyo dueño, Changpeng Zhao, fue indultado por Trump por el delito de lavado de dinero cometido desde su plataforma crypto con fondos procedentes de «vaya usted a saber». Trump está ganando cantidades indecentes de dinero en el mercado crypto. El Comité Financiero Demócrata estima que entre las monedas digitales $Trump y $Melania, EFTs en crypto y otros productos similares, ha levantado hasta la fecha 1.200 millones de dólares. Más del valor neto de sus propiedades inmobiliarias. ¿Entienden ahora porque digo habitualmente que su presidencia es «meramente instrumental»?

Que sea un amoral y emocionalmente inestable, un peligro para la democracia mundial y un cooperador necesario en el genocidio gazatí por abastecer a Israel de las armas más mortíferas, junto con Biden; que vaya a participar como presidente del fondo que va a reurbanizar Gaza, junto con otro amoral, Tony Blair; que desprecie los valores liberales europeos o que se desentienda de la guerra de Putin por mezcla de incapacidad y simpatía hacia el autócrata ruso, no me sorprende porque le sigo desde 2015 y sé qué clase de persona es. Pero que utilice la presidencia para enriquecerse de una forma tan obscena, desinhibida y grosera y que sus 70 millones de seguidores se lo consientan, me cuesta asimilarlo. Especialmente después de haber retirado fondos a los soldados veteranos de varias guerras; de haber suprimido las ayudas a comedor a niños de familias desestructuradas, de querer acabar con Medicare, o de haber eliminado la ayuda a países africanos cuya repercusión se estima en, al menos, la muerte de cien mil niños en el año 2025 y sucesivos. Todo un referente de la extrema derecha universal.