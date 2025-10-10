La flotilla sibilina

Se preguntaba Soto Ivars por qué Israel, en lugar de abordar a la Flotilla Global Sumud y detener a sus tripulantes, no les facilitaba vía libre para que pudieran atracar en la costa de Gaza rompiendo el bloqueo naval impuesto por Israel. Razonaba el periodista que era imposible imaginar a los activistas pro palestinos llegando a un escenario de guerra asolado por los bombardeos donde multitudes de gazatíes pugnaban por sobrevivir y donde el único poder eran las fuerzas yihadistas de Hamás. Algo así como aventurarse con activistas femeninas en el corazón de las tinieblas de una dictadura teocrática que esclaviza a las mujeres y ajusticia a los homosexuales.

El otro objetivo nominal de la flotilla era, supuestamente, la entrega de ayuda alimentaria, más un pretexto para justificar la iniciativa que una intención real, pues pocas provisiones albergaban las bodegas de sus barcos y yates integrantes de la misma. La tesis de Soto Ivars es que los integrantes de la flotilla no tenían en absoluto el objetivo de arribar a las costas de Gaza. Sabían perfectamente que serían interceptados por el único estado democrático de todo Oriente Medio, el único donde se respetaban las libertades individuales, detenidos, encarcelados unos cuantos días y liberados y devueltos a sus países de origen sin sufrir daños personales. Sin esa certeza de que en absoluto deberían confrontar cara a cara con la realidad de verse subsumidos en la realidad de una guerra, nunca hubieran formado parte de la flotilla.

Todo obedecía a una estrategia de propaganda diseñada por organizaciones relacionadas con el yihadismo y la extrema izquierda internacional. Se ha utilizado la tragedia de los palestinos en la guerra de Gaza y su crisis alimentaria como argumento sibilino que ocultaba, como al fin reconocieron sus impulsores, el objetivo de poder acusar a Israel de incumplir la legislación internacional y de situar la cuestión palestina en el centro de la opinión mundial. El objetivo era aislar al enemigo sionista que es capaz de galvanizar en su contra al yihadismo y a toda la extrema izquierda internacional. Así hemos vivido estos últimos días manifestaciones impulsadas por la izquierda en muchas capitales europeas en solidaridad con la flotilla y en contra de Israel. El antisemitismo es el motor de la extrema izquierda porque Israel representa en un entorno de estados teocráticos los valores y las libertades de Occidente. En un Occidente donde se está librando una lucha por los valores liberales en un entorno donde la inmigración islámica los amenaza y en un mundo en el que autocracias como Rusia, China como potencia económica emergente, Corea del Norte, Venezuela, pretenden imponer las reglas de sus dictaduras comunistas. Aquí en España, Yolanda Díaz pretende liderar desde el mismo Gobierno al antisemitismo comunista. Pretende dictar, como una Rottenmeier comunista (pleonasmo), señalando a diestro y siniestro, lo que es justo o injusto so pena de castigo y exclusión social. Absolutamente contrariada por el Plan de Paz de Trump (una farsa), ¡que acepta Sánchez!, ¡que acepta Hamás!, exige, más papista que el Papa, una conferencia de paz donde se sienten palestinos e israelíes para imponer a los judíos una Palestina libre de ellos desde el río hasta el mar, otro genocidio contra ellos. Una tipa estrafalaria y delirante.

Las declaraciones de las activistas españolas de la flotilla a su vuelta de Israel han sido un canto narcisista a su heroísmo. Una mallorquina, Reyes Rigo, ha quedado presa unos días más, acusada de agresión a una enfermera que la atendió en la cárcel. Según ella se limitó a defenderse mordiendo a la israelí en la palma de la mano. Lucía Muñoz, concejala inane del Ayuntamiento de Palma, miembro destacado de Podemos, se quejaba amargamente de la crueldad de los judíos; sin acceso a botellas de agua para apagar la sed debían hacerlo en los lavabos de las celdas. La queja se resumía en la acusación de haber sufrido torturas. Eso sí, torturas de bajo impacto. La tortura es un grave dolor físico o fisiológico infligido deliberadamente a una persona, ya sea como castigo o para obtener una confesión, una información o una declaración. Una tortura de bajo impacto sería el leve dolor físico o fisiológico de perder transitoriamente la libertad en una cárcel israelí hasta que firmaran haberse introducido ilegalmente en la zona de exclusión fijada por Israel. Otra tortura de bajo impacto habría consistido en tener que sufrir los exabruptos de un ministro ultraderechista zumbado del gobierno israelí que las acusaba de ser «unos malditos terroristas». Duele, claro. Solamente he presenciado un discurso de Lucía Muñoz, desde la tribuna del Congreso, hace poco más de dos años. Quedé impresionado por su gélido sectarismo comunista. La vi interpretar una devastadora descalificación demagógica de odio contra quienes considera, no adversarios, sino enemigos que no merecen más consideración que ser arrojados al basurero de la historia. Sigue progresando en el camino de ser un referente del terror totalitario esta Lucía, esta fascinante y tenebrosa criatura que navega impulsada por el viento del Mal. El segundo grupo de retornados afirmaron haber sido torturados con técnicas sibilinas. Esto significa técnicas misteriosas, oscuras, enigmáticas, crípticas, ambiguas, que procuran dolor sin causa conocida, una nueva artimaña judía. Vamos, que no se han enterado de las torturas, pero las han sufrido. Todo un hallazgo semántico este sintagma torturador soportado por el activismo.

Otra protagonista destacada de la flotilla ha sido Ana Alcalde, ahora Hanan Alcalde, también nominada como «Barbie Gaza» o «Lady Gaza» o «Lady Flotilla» por su figura pinturera y sus infiltraciones de bótox. Española, de Albacete, graduada en Trabajo Social, funcionaria, casada con Amin Abdelkader, madre de seis hijos, abrazó el islam en el año 2000. Es una influencer de Instagram y Tik Tok que alardea de haber pasado con su protagonismo antisionista en la flotilla, de 2.000 a más de 100.000 seguidores. Dice que en el trayecto ha habido pasiones y enamoramientos. Declara haber sufrido torturas VIP, nuevo neologismo que indica la inmensa creatividad del activismo izquierdista, y haber puesto a Palestina por encima de su vida y la de sus hijos; tenía que poner su cuerpo y darlo todo. Demostración de las consecuencias del activismo sobre la salud mental. ¿O es al revés?