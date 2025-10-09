Esa media sonrisa de Putin

Suelo fijarme en los rostros de nuestros hombres y mujeres públicos, y a medida que pasa el tiempo, descubro en ellos esos síntomas inequívocos de su personalidad, pero sobre todo de sus intencionalidades. El rostro define la acción, porque el rostro recibe inmediatamente las decisiones cerebrales, camino de los sentires del corazón. Las carcajadas, los exabruptos y los odios de Trump, conforman ese rostro que transita, permanentemente, de la pasividad al terrorismo verbal. El dictador Putin es otra cosa. Vaya que sí.

Tal vez me equivoque, pero no recuerdo a un Putin sonriente salvo en algunos de los encuentros con Trump, para darle a entender, engañosamente, a su amable aquiescencia. Precisamente para ocultarlos en ese terreno intermedio de la media sonrisa, que dice tanto pero en definitiva nada dice. En el nuevo zar ruso, su media sonrisa es una especie de corte de mangas a cuantas le rodean o dialogan con él. Y, por supuesto, es imposible llegar a definir esa media sonrisa sin echar mano de sus andares militares, dominantes, posesivos del entorno. Sobre todo cuando hace esas entradas solemnes en los salones magníficos del Kremlin. Puede que en tales momentos, se ponga un tanto serio, pero desde la convicción de que toda la tramoya se debe a su soberana persona, a ser el más listo de la banda… y lo es. Aplique estos comentarios a su media sonrisa, ese terreno fascinante donde ahora mismo nos atrevemos a penetrar. Y sacar consecuencias.

Siempre es la misma, sin salirse jamás de ese rictus que comunica prepotencia, autosuficiencia y, en fin, absoluto protagonismo. Por esta razón, cuando Putin está en otros ámbitos políticos no acaba de encontrar las formas pertinentes de relacionarse. Su costumbre siempre es otra: abrazos y manos estrechas y rígidas, casi como una especie de liturgia cortesana, hasta hoy solamente rota por los estándares imprevisibles de ese Trump al que desprecia. Pero con quién se reparte el mundo, aumentando su sonrisa permanente hasta una extraña carcajada que inmediatamente corta para que no saquemos consecuencias.

Esos momentos en que su oponente le estrecha la mano y lo atrae hacia así para acabar en un abrazo clamoroso, desmarcan por completo a un Putin, cuyas formas siempre son las mismas. Porque le han aconsejado, los expertos en «relaciones de poder», que mantenga una especie de equidistancia: educación, bien, pero cordialidad jamás. Y por esta razón, Trump intenta abrazarlo con estrépito, sabedor de que, en ese terreno, Putin se mueve con dificultad. De ahí también, que evite esas reuniones en que solamente es uno más de los reunidos. En alguna de tales reuniones, transita de la semi sonrisa a un gesto serio, como quien no entra en el juego de explicaciones y planes de futuro. Su seriedad, tan controlada, es el signo más evidente de que no se sienta a gusto y por lo tanto, pronto irrumpirá con pocas palabras pero decisorias. Ahora bien, al cabo de unos segundos, recupera su media sonrisa, para impedir que los demás saquen conclusiones operativas. Y siempre hace lo mismo: brevísimos cambios para no perder de vista esa risa mediatizada por su instinto de predominio.

Precisamente, ahora que se habla y escribe sobre «la guerra híbrida» que Putin está llevando a cabo en territorios cercanos, cuaja perfectamente esa media sonrisa, también híbrida entre la seriedad más absoluta y la campechanía más distensiva. Su estilo semi sonriente es también híbrido, no deja en cuadro al opositor, pero tampoco permite que saque consecuencias concretas. Lo concreto significaría una especie de cesión, y Putin nunca cede, siempre escucha y se guarda las respuestas. Igualmente su acción política: puede encontrarse con jefes de estado sin arrugarse, pero jamás sabrán, tras el encuentro, que pretendía ese rictus facial permanente.

Trump no se fía un pelo de Putin, pero aún así suele caer en sus redes. Y las redes de Putin siempre acaban con el pez encadenado. Nos tiene a todos en vilo, destroza coaliciones y obliga a tomar medidas impertinentes, pero su media sonrisa está ahí. Como quienes se sabe determinante de toda situación. Y la verdad es que sí: de momento, Putin nos hace saltar a su comba, y de la misma forma que es híbrido en su sonrisa y en su política, está consiguiendo que nosotros, europeos, bailemos al ritmo de su orquestina. No hay que perderlo de vista. En todo caso, aprender a sonreír como hace él: medias sonrisas, nunca más, para el híbrido enemigo.

Haría bien España si tomara buena nota de esta situación.