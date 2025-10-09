Opinión | Tribuna
Elogi de la diferència
Encara ara em fa mal a l’oïda la paraula ‘subnormal’, quan s’utilitza com un insult o per a desqualificar algú en base a una determinada manera de comportar-se
No sé si a vostès els passa igual, però normalment no sé com comportar-me quan em trob en un context de persones amb discapacitat, especialment quan aquesta afecta la ment. Em va succeir no fa gaire, concretament al tren, en el trajecte que cobreix es Pont d’Inca, el poble on visc, amb l’Estació Intermodal de Palma. Vaig entrar al darrer vagó -el vaig agafar pels pèls- i vaig ocupar l’únic seient que es trobava lliure. A l’instant la persona que tenia davant, un home adult, em va saludar d’una manera ostentosa i particularment afectada; jo vaig respondre la salutació d’una manera discreta, amb un tímid bon dia per no semblar antipàtic, però també -ho he de reconèixer- perquè tenia por a no saber què dir ni com comportar-me en cas que l’home en qüestió me donàs conversa. Aviat vaig adonar-me que no era l’única persona amb problemes, diguem-ho així, dins el tren; segurament es tractava d’un grup que anava d’excursió o alguna cosa semblant. Tots ells semblaven bastant excitats, en el sentit que manifestaven una alegria inusual en aquelles hores, la qual cosa m’induí a pensar que eren a punt de realitzar alguna activitat extraordinària dins les seves vides, probablement marcades per la disciplina i la repetició de nombroses rutines.
No era la primera vegada que em trobava en una situació semblant. També m’ha passat de vegades a la piscina municipal, on a determinades hores venen a nedar nins i nines amb algun trastorn del desenvolupament. Normalment tenen un carril per a ells sols, i m’entendreix veure com xalen i es diverteixen d’allò més dins l’aigua. En una ocasió fins i tot vaig dedicar-los un poema, i no fa gaire, amb motiu de la presentació d’una novel·la d’una escriptora barcelonina en què un dels protagonistes és un nin amb autisme, vaig defensar que el fet de tenir un fill amb una discapacitat d’ordre psíquic no és necessàriament una putada, com es diu col·loquialment, sinó més aviat una oportunitat, si som capaços d’analitzar-ho des de la perspectiva de les emocions, per bé que sé per experiència que la convivència amb aquests éssers tan summament especials no és fàcil ni senzilla. Però a vegades, paradoxalment, aquests mateixos éssers són els que ens donen força i coratge per viure, ja que normalment actuen d’una manera molt transparent, sense els filtres ni les segones intencions que tan sovint abunden entre les persones que ens consideram «normals».
Ara que estic jubilat, qualque dematí vaig a caminar pel popularment denominat «camí del colesterol», una pista que circumval·la part de l’aeròdrom de Son Bonet. Alguns dies em trob amb un jove que corr d’una manera un tant desmanyotada però força voluntariosa; a vegades ens saludam i a vegades no, ja que la seva manera de córrer és particularment obstinada, com si anàs contrarellotge o algú l’esperàs a una hora determinada. Aquesta imatge, salvant les distàncies, em remet a la cèlebre pel·lícula Forrest Gump, on el protagonista pateix una lleu discapacitat que no li impedeix viure experiències extraordinàries relatades per ell mateix al llarg de la cinta. Tanmateix el jove de què parl és una persona autònoma: ha creat la seva pròpia empresa, un petit negoci de pans artesans que li permet viure segurament sense excessos, però amb la satisfacció que proporciona la feina ben feta i el reconeixement de clients i amics envers la seva coratjosa i nutritiva tasca.
Encara ara em fa mal a l’oïda la paraula subnormal, quan s’utilitza com un insult o per a desqualificar algú en base a una determinada manera de comportar-se. Semblava que havia passat a millor vida, però darrerament la torn a escoltar amb certa freqüència entre la gent jove, així com altres bestieses amplificades a través d’aquest aparador enorme que són les xarxes socials. L’autora de la novel·la susdita, ella mateixa mare d’un fill amb una discapacitat, afirma a través del personatge que d’alguna manera és el seu alter ego: «Les tempestes fan que els arbres tinguin les arrels més profundes». A això em referia quan deia que la convivència amb aquestes persones potser perfectament una oportunitat per millorar. I l’altre dia ho vaig recordar, camí de la plaça Espanya, tranquil·lament assegut en el darrer dels vagons del tren.
