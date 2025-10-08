Marruecos, con estadios y sin hospitales

Mi barbero es marroquí. Todo legal, está registrado como autónomo y trabaja en su peluquería siete días a la semana, aunque los domingos solo por la mañana. Nunca habíamos hablado de política, hasta el pasado viernes. Dado que me describía a grandes trazos la situación de su país, le comenté que acababa de ver imágenes de protestas callejeras de jóvenes de Marruecos. En su castellano a pedazos, el artesano alzó la voz con dos palabras clave, «estadios» y «hospitales». Me costaba entender la conexión, así que desenfundó su móvil y me bastó una ojeada que antes era hojeada para captar las manifestaciones de cabo a rabo.

La pantalla de mi barbero se pobló con los estadios magníficos construidos en Marruecos para el Mundial a compartir en 2030 con España y Portugal. No tenían nada que envidiar al Bernabéu, con el aspecto de un colosal frasco de colonia Armani. A continuación, el artista de las tijeras desplegó un álbum de interiores de hospitales con un nivel de suciedad que desaconsejaría hasta una toma de temperatura en las instalaciones. Curiosamente, se cumplía la fascinación del mundo digital por los gatos, puesto que las antihigiénicas dependencias sanitarias estaban superpobladas de pequeños felinos que campaban a sus anchas. El peluquero adjuntó un mensaje elemental, «necesitamos hospitales y no estadios de fútbol».

La frase me sonó como un bofetón. Si mi rival no hubiera tenido una navaja en las manos, hubiera replicado a su ofensa como correspondía. «Nadie rechaza un Mundial, el fútbol es el monoteísmo contemporáneo por encima de razas y sexos». Me refrené, porque tendremos que convivir en el planeta con gentes que prefieran los hospitales al césped, como si hubiera contradicción entre ambos. El barbero marroquí plantea un dilema tan increíble como lo sería celebrar un Mundial derrochador en un país donde los jóvenes no pudieran emanciparse y acceder a una casa. Qué suerte vivir en España, donde estas contradicciones son inimaginables.