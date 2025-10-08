Dejar gobernar ¿a quién?

Cada vez más expertos demoscópicos, e incluso algunos sondeos así lo apuntan, aseguran que, de celebrarse hoy elecciones, la fuerza más votada sería el PSOE, seguida del PP que, con la pérdida de un millón votos a favor de Vox, llevaría a la extrema derecha a protagonizar una gran remontada. Esa especie de modernos arúspices auguran ese resultado analizando con sumo cuidado las tripas de las encuestas. Si esos vaticinios se confirmaran, los socialistas ganarían, pero no podrían gobernar porque quienes se derrumban, enfrentados en sus peleas fratricidas, son los grupos a su izquierda, Sumar y Podemos. Así que, siguiendo la lógica parlamentaria que impera en España, el Ejecutivo más probable sería el del PP con Vox.

Como ya ocurrió en 2016, cuando se forzó la dimisión de Pedro Sánchez como líder del PSOE para conseguir que los diputados socialistas facilitaran, con su abstención, la investidura de Mariano Rajoy, en los últimos tiempos se han empezado a escuchar voces que señalan en esa misma dirección: para impedir que el PP se eche en brazos de la extrema derecha, los de Sánchez deberían propiciar un Gobierno en solitario de Núñez Feijóo. Esa opción no tiene demasiados adeptos a día de hoy entre los socialistas, porque, dada la polarización reinante y el nivel de los insultos que reciben sus líderes de los de la oposición, el sentimiento dominante es más de rechazo que de una hipotética colaboración.

Pongamos que esa va a ser la presión que recibirá el PSOE de algunos de sus antiguos líderes, de una buena parte de la opinión pública y puede que también de sectores económicos poderosos. Los socialistas tendrían que salvar a España de Vox, favoreciendo un Gobierno del PP que, como no habría gran coalición, acabaría pactando sus políticas con los de Abascal, como hace en las comunidades autónomas donde gobierna. Pero, si la primera fuerza en las elecciones es el PSOE como sostienen algunos expertos, ¿recibirá el PP la misma presión para dejar gobernar a los socialistas? ¿Se abstendrían los populares en la investidura de Sánchez o de quien le sustituyera? ¿O eso ya no?