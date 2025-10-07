Leo un escrito de opinión en la prensa local titulado Desmadre en la catedral. Le contesto con Respeto en la catedral.

El articulista explica un contratiempo que le ocurrió en la Seu de Palma hace unos días y que le provocó un enfado fenomenal. El protagonista, historiador de arte, quería visitar el templo acompañado de una amiga, de vacaciones en la isla. La mujer llevaba un vestido veraniego de tirantes, con los hombros descubiertos. La vigilante de seguridad les informó de que así no podía acceder y que bastaba con cubrirse con un simple pañuelo.

La señora se cogió un gran mosqueo y decidió no contemplar las maravillas arquitectónicas y artísticas del recinto que le había anunciado su frustrado guía. Su amigo también se cabreó y renunció a la visita. El opinador añade que otra turista, «escotadísima y con un volumen pectoral de lo más acusado», también fue advertida de la regla y pudo sortearla con una «ridícula tela transparente».

El ofendido critica a continuación a los responsables de la Seu y denuncia lo que llama «desmadre», «por el variopinto desfile de extranjeros y los atuendos que llevan».

Lo primero que me viene a la cabeza es que, además de tesoros de bellezas y testimonios vivos de la historia, las iglesias mallorquinas son, fundamentalmente, lugares de culto. No es fácil compatibilizar los usos religiosos (principal función) con el aluvión de curiosos, en su mayoría no creyentes.

Existen unas directrices para circular por la ciudad, sea en vehículo o a pie. Hay múltiples ordenanzas que regulan la convivencia y que se deben cumplir. ¿Si por Palma no se puede deambular medio desnudo, por qué la Iglesia Católica no puede dictar unas normas mínimas de decoro en sus inmuebles?

Cuando uno ejerce de turista y quiere contemplar templos budistas, hindús, sinagogas o mezquitas también ha de cumplir unos protocolos, en algunos casos muy estrictos. Te invitan a sus lugares de oración y culto a su Dios (o dioses), pero tú debes ser educado.

Al historiador del arte le indignan las normas de la Seu y descalifica al cabildo, comparándolo con la figura de los tres monos que se tapan ojos, orejas y bocas para esquivar un problema. No entiendo mucho su postura. En cines, teatros, conciertos al aire libre, espectáculos deportivos, museos, oficinas públicas, aeropuertos, y en la vida en general, existen unas pautas para mantener el orden y la seguridad.

La anécdota me recuerda la decadente costumbre de algunos artistas, cantantes, escritores, humoristas, políticos y ciudadanos anónimos de meterse con los símbolos católicos. Lejos de mí la idea de censurarlos, o de llevarlos a los tribunales. Los juzgados están para otras cosas más importantes.

Cuando salimos de la Dictadura se puso de moda ridiculizar la figura de los sacerdotes, las monjas, los obispos y los santos. Fue, quizás, una reacción al nacional-catolicismo que tanto daño hizo a la fe y a la ciudadanía. Era progre y de izquierdas atizar a la religión. Pero Franco se murió hace casi 50 años.

¿A qué viene ahora seguir zahiriendo a los creyentes, muchos de los cuales se sienten verdaderamente dolidos ante determinadas composiciones? Es poco original, y una palmaria falta de creatividad, echar mano de este infantil recurso.

Algunos «artistas» buscan únicamente la provocación y el eco social que sus burlas a Jesús, la Virgen o los apóstoles desatan. Los hay también que disfrutan si radicales, como Abogados Cristianos, los llevan al juzgado de guardia. Respeto en la Catedral.