La izquierda mallorquina sigue sin saber por dónde anda perdida

De Podemos, ni mención; de la beatífica congregación de Més (antes PSM, antes del antes PSI), organización liliputiense, tan solo reseñar que, con un dirigente como el reverendo Apesteguia, entregado al PP para que le salve el culo tras su indecente espantada de Deià para quedar al margen de lo que allí sucedió, se ve abocado a ser menos de lo que siempre ha sido: muleta intranscendente del PSOE, en todo momento dispuesto a echarse en brazos del PP cuando se le solicite, lo que no acaba de ocurrir para su desespero. Así que, despachados sin más los dos partidos semovientes, vayamos a quien debería ocupar el espacio de la izquierda, ser seria alternativa al bloque de PP-Vox. Por supuesto, el PSOE. Y la pregunta es: ¿dónde está? Sus actuales dirigentes, Francina Armengol, Iago Negueruela y demás santos mártires lo ignoran. Desconocen cómo han podido perderse hasta el punto de que nadie en su sano juicio político considera hoy al PSIB (PSOE en período electoral) alternativa viable al PP de Marga Prohens, de largo la más peripatética dirigente que ha ofrecido la derecha mallorquina, y eso que en su partido hay abundante material para superarla en despropósitos; citemos a los Jaime Matas o Biel Company; del primero, es ocioso reseñar su peripecia delictiva por conocida; del segundo, con decir que, siendo consejero de José Ramón Bauzá, pintoresco entre los pintorescos presidentes de la Comunidad Autónoma balear, que se dedicó a tiempo completo a hacerle la cama, hasta sustituirlo en la presidencia del PP tras el descalabro electoral que llevó a Armengol a la presidencia del Gobieno regional, para acabar siendo apiolado al estilo Pablo Casado. Estamos en que Prohens es algo así como una calamidad esencialmente por inacción: nada ha hecho en sus dos años y medio instalada en el Consulado del Mar (monumento del Paseo de Sagrera, sede de la presidencia de la Comunidad Autónoma en el que medio siglo antes estaba la del Movimiento, partido único de la dictadura), no es aventurado conjeturar que nada llevará a cabo. En todo caso perpetrará algún estropicio.

Pues contra esa nada es incapaz de revolverse el PSOE. Los socialistas carecen de candidatos, también andan huérfanos de programa, no de presentar catálogo de alternativas creíbles, sino tan siquiera de hilvanar iniciativa que llame la atención. Armengol está inhabilitada para disputarle (un suponer) la presidencia a Prohens. Irradia desafección por los cuatro costados. Ocupa por carambola la presidencia del Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez la despedirá cuando corresponda. Ha sido lo que es porque era la única candidata socialista aceptable para el independentismo de Carles Puigdemont, lo que tampoco es tarjeta de visita recomendable en la isla adyacente. Además, claro está, se ha estrellado con el caso Koldo. Junto a ella, por ella y con ella aparece Iago Negueruela, que ha pasado a dirigir a los socialistas de Palma en cuestionable maniobra, pero que pocas posibilidades tiene, si hay elecciones primarias con garantías en el partido, de ser el candidato a alcalde; de lograrlo Martínez, el titular del PP, lo corneará. Lo sabe. Negueruela se desgañita en el Parlamento balear con estrépito y nula repercusión. Es peso muerto. Así que tenemos que el PSIB (PSOE en elecciones) es un erial en el que tras Armengol no crece la hierba.

Le regalan la continuidad a Marga Prohens. La izquierda extraviada deja pregunta en el aire, que no es poca cosa: ¿hasta qué nivel llegará la pleamar de Vox? El PP no va sobrado. Vox sube. No hay duda de que en Mallorca la dupla obtendrá robusta mayoría para seguir gobernando. Pero, ¿y si resulta que Vox alcanza los porcentajes que algunos le auguramos? Entonces, Prohens será presa de sus llamativas limitaciones. El mando en plaza pasará a manos de Vox con ella boqueando en el Consulado del Mar.