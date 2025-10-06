Opinión
L’oferta de pau de Trump per a Gaza
Malgrat l’aparent optimisme que ha generat entre els països de la UE, Anglaterra i algunes monarquies àrabs, la proposta de pau que ha presentat el president Trump, Netanyahu ja ha dit que no acceptarà, de cap de les maneres, la creació d’un Estat palestí. No li veig massa futur a tot això, des del moment que hi ha interessos econòmics pel mig. Hamàs, en el moment que escric aquest article, està valorant l’oferta de pau que em recorden força a les normes de convivència que es pengen en cada aula dels instituts a principis de cada curs escolar i que més endavant ningú presta atenció. Dels vint punts de pau presentats a la Casa Blanca a so de bombo i platerets, no n’hi ha cap que esmenti de manera explícita la creació d’un Estat palestí, més aviat es parla d’acabar amb aquesta terrible guerra que ha causat una profunda ferida, establint un armistici que aturi aquest infern a la terra —un infern, per cert, que té una geografia molt marcada—, on s’exigeix a Hamàs que alliberi els ostatges, vius i morts, abandoni la lluita armada i lliuri les armes, sota la supervisió d’un òrgan de transició controlat pel mateix Trump. La intenció primera és acabar de manera immediata amb aquesta absurda guerra que, malauradament, s’ha endut tantes vides innocents i que serà difícil d’oblidar. Aquest òrgan rep el nom de Junta de la Pau, i estarà format per tecnòcrates i apolítics palestins i estrangers, entre els quals hi haurà l’ex primer ministre britànic Tony Blair. Precisament, pensant en aquest controvertit nomenament, la gestió d’Anglaterra pel que fa a la colonització de l’Orient Mitjà, segons els acords Sykes-Picot (1916) i després de la desmembració de l’imperi turco-otomà, durant la Primera Guerra Mundial, passant per la comissió Peel (1937) fins que l’ONU va donar el vistiplau als dos Estats (1947), fou lamentablement descoratjador, no varen entendre la idiosincràsia d’aquests pobles. Quan palestins i israelians entraren en batusses i enfrontaments continus pel territori, el paper d’Anglaterra, que havia d’ajudar a una transició pacífica, fou trist i desil·lusionant. Esperem que amb Blair no es repeteixi la mateixa història, atès que fa la impressió de ser més aviat un gestor comercial d’una immobiliària internacional. Per a l’escriptor israelià Amos Oz, alguns dels pitjors conflictes són justament els conflictes entre dues víctimes del mateix opressor. No creia en un rampell sobtat d’amor mutu entre Israel i Palestina, especialment ara que la ferida està més oberta que mai i que no hi ha cap possibilitat que cicatritzi, perquè la pèrdua ha estat immensa, tant que no ens la podem ni imaginar. Allò que fa més mal és veure els infants orfes, abandonats, mutilats, maltractats, traumatitzats per aquest panorama d’horror. La memòria, que és tossuda i perseverant, ens ho recordarà una vegada i una altra. No pot haver-hi cap lluna de mel, si de cas, un divorci equitatiu i just entre ambdues parts, que ajudi a una convivència pacífica i fins i tot raonable. Això és el que s’intenta fer ara, però amb matisos que afavoreixen a uns i perjudiquen d’altres. Potser es tracta de guanyar temps, sense cap altra intenció a la vista, amb l’ànim de rebaixar la tensió que ha produït en la comunitat internacional i posar el focus en altres llocs. Ja va passar amb els suposats Acords d’Oslo (anys noranta del segle passat), quan es va tractar de donar llargues i posant obstacles contínuament; en fi, simplement el que s’ha fet és fugir d’estudi. Netanyahu que, en un primer moment, va acceptar els Acords d’Oslo, sempre s’ha oposat a la transformació d’un Estat autònom sota l’Autoritat Palestina. La Knesset (parlament israelià), en el juliol de 2024 va votar en contra d’un Estat palestí. A més, la política dels assentaments, annexionava i es feia seu una part del territori del West Bank (Cisjordània) on viuen els dos ministres més ultranacionalistes i messiànics radicals del govern de Netanyahu, Itamar Ben Gvir i Bezalel Smotrich. Compte amb aquest binomi! El primer ha estat processat pels seus comportaments extremistes i racistes, per la creació d’assentaments il·legals; el segon, quelcom semblant. Ambdós, volen l’expulsió dels àrabs del que anomenen Eretz Israel. D’altra banda, Hamàs entrà en escena a partir del 2006 quan guanyà les eleccions a la Franja de Gaza i es desencadenà una guerra a civil amb l’OAP (Organització per a l’Alliberament de Palestina) que comportà una intensa repressió, donant un pes més gran a la llei islàmica i una crua persecució dels opositors. Mentrestant, en els territoris de l’Autoritat Palestina, Abu Mazen, el successor d’Arafat, suspengué les eleccions, a causa del creixement de Hamàs. Molts països, entre els quals Israel, els Estats Units, la UE, Anglaterra, el consideraren una organització terrorista de natura anàloga a l’ISIS. En canvi, l’ONU, no prengué partit per aquesta postura. El grup neix després de la guerra dels Sis Dies (1967) a la Franja de Gaza, molt lligada a l’organització dels Germans Musulmans d’Egipte, amb una forta incidència en la política, en la religió i amb els problemes socials dels gazians, la qual cosa, fa créixer una gran simpatia per aquest moviment. Sembla que la seva influència arribà als Territoris Ocupats, des del moment que Hamàs no reconegué l’Estat d’Israel (1988), basant-se en la lluita armada. A hores d’ara, aquest Pla de Pau exposat per Trump deixa molts interrogants en l’aire, moltes coses per resoldre, imprecisions, bones intencions, sens dubte, però moltes mancances que cal aclarir detingudament, perquè no hi hagi problemes. Trump llença una idea, però no es diu com es concretarà ni el temps que es tardarà, ni si l’exèrcit israelià marxarà immediatament de Gaza o ho farà progressivament. No hi ha reparació, ni justícia…, i mentre Israel surt impune, Gaza quasi ja no existeix.
- Tres municipios turísticos del Llevant, los más pobres de Mallorca: vivir en primera línea, con sueldos de segunda
- El desembarco de marines del portaviones Gerald R. Ford colapsa el Dique del Oeste de Palma de taxis y buses rumbo a... Festival Park
- Una historia de amor por la isla: Cómo un club alemán dona alimentos cada mes a miles de familias en Mallorca
- La batalla del Muelle de las Golondrinas de Palma
- El mayor portaviones del mundo llega a Palma en medio de la tensión geopolítica: 'Mira eso, y con la que está cayendo
- Malestar por el nombramiento del nuevo equipo directivo de es Pinaret
- El Mallorca Burger Fest 2025 abre sus puertas: estos son los 20 restaurantes participantes, los horarios y los precios
- Hallan una secuencia única de construcciones talayóticas en Ses talaies de Can Jordi en Santanyí