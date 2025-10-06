La ciudad nace, crece y a veces muere

Una ciudad se puede definir como un espacio urbanizado en el que muchas personas desarrollan su vida y deben sentirse acogidas.

La ciudad, como un ser vivo, nace y crece y a veces incluso muere. Los restos arqueológicos así nos lo indican. El paso del tiempo, las necesidades y los acontecimientos marcan los cambios, quizás drásticos, que afectan a ese espacio colectivo que es la urbe. Alguna ha sucumbido bajo la erupción de un volcán o la guerra la ha devastado. Unas han resurgido de sus cenizas y otras han sido abandonadas por conveniencias o por motivos que desconocemos.

Porqué en Mallorca, Pollentia, la ciudad romana que se creó sobre algún núcleo anterior, fue definitivamente abandonada, no está claro. Parece que nunca se recuperó de un devastador incendio que sucedió en el siglo III.

Palma, sin embargo, otra ciudad fundada como tal por la República Romana, se ha mantenido viva, superponiendo capas y agrandándose de manera más o menos concéntrica respecto a su bahía. El mar era al mismo tiempo división y contacto con el exterior, la única comunicación durante siglos.

Una ciudad con una edad de veintidós siglos bien puede recibir el calificativo de histórica, y ese bagaje debería ser asumido como una responsabilidad. Tenemos muchísimos más años que Madrid, que Santiago de Compostela, que Bilbao y que muchísimas otras peninsulares. Entre las insulares solo nos gana Ibiza, porque las canarias son muy jovencitas.

De nuestro pasado romano quedan muy pocos vestigios; del árabe algunos, entre los cuales parte del trazado de las calles del centro histórico. De la historia más cercana permanecen casas señoriales unas, humildes otras, que se van adaptando al presente transformador de los inversores que con dinero a espuertas están provocando mutaciones peligrosas salvo honrosas excepciones.

Cuando Palma decidió derrumbar sus murallas, que más o menos seguían el recorrido de las Avenidas, planificó su desarrollo trazando un Ensanche, una especie de aro alrededor del casco histórico, en el que la vida se instalaba en calles anchas unas, estrechas otras, habitándose, a principios del siglo XX, principalmente con población procedente de los pueblos de la isla. En el Ensanche se construyeron al mismo tiempo edificios unifamiliares de una o dos alturas, fincas de pisos con tres, cuatro o cinco alturas, con intención de ser alquilados y también algunos inmuebles con firma de importantes arquitectos que fueron ocupadas por sus propietarias, familias adineradas de la creciente burguesía. Talleres, almacenes y fábricas convivían hasta hace nada con esas viviendas.

El boom turístico a partir de los 70 atrajo población peninsular, la mayoría humilde, y algunos puntos del Ensanche se deformaron de manera drástica al ser sustituidas las plantas bajas o solares vacíos por grandes edificios desproporcionados para el trazado encorsetado de calles, la mayoría de las cuales son únicamente de 10 metros de ancho. Ese crecimiento desordenado seguro que aportó una manera de ganarse la vida a mucha gente, y eso es muy positivo. En el otro plato de la balanza habrá que poner el hecho de que ha llevado parejo una densidad poblacional y falta de equipamientos, que aún arrastramos y sigue aumentando. La armonía en el desarrollo saltó por los aires, claro.

Pero aún queda el aroma de un Ensanche que, sin ser de una belleza extraordinaria, conserva en gran parte su identidad.

La idea de respetar la huella del pasado y seguir creciendo pese a ello es bastante moderna y, por tanto, no está suficientemente asentada en las mentes de quienes organizan el presente y el futuro. El gobierno municipal anterior aceptó considerar más o menos la preservación de las características singulares para barrios tradicionales como Hostalets, Molinar o Son Espanyolet, pero nunca aceptó que el Ensanche era un conjunto con identidad que había que respetar. El actual consistorio, tampoco se ha mostrado permeable por ahora a ese criterio, y la llamada urgencia habitacional sirve de excusa para poner en riesgo la calidad ambiental de esta parte de la ciudad.

El edificio de 31 de Desembre esquina con Antonio Marqués, obra del arquitecto Gaspar Bennazar, es un ejemplo de la incongruencia de un urbanismo presionado por dos realidades: querer construir más vivienda asequible, por un lado, y la gran demanda de pisos de lujo por parte de futuros propietarios noreuropeos de poder adquisitivo elevado, por otro. Hay mucho dinero circulando que se quiere asentar en nuestra ciudad y eso no va a nuestro favor. En ese edificio, aunque quizás consigamos salvar la fachada, sí o sí, se van a construir más alturas, ya lo preveía el famoso POD derogado (Plan urbanístico de Ordenación Detallada), y el precio no estará al alcance de nuestros bolsillos, no lo duden.

Deberíamos pensar bien qué queremos y qué necesitamos, porque una ciudad también puede morir de éxito.