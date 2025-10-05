Tres mil marines para el cierre de la temporada turística

Cuatro días después de presentar su plan de paz para Gaza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fondeó su más potente arma de guerra en la bahía de Palma: el portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el más moderno y de mayor tamaño de la armada estadounidense y su principal buque de disuasión, por si quedan indecisos. La estancia en Mallorca hasta el próximo 8 de octubre, que seguramente permitirá bajar a tierra a unos 3.000 de los 4.500 marines y aviadores a bordo, no altera sus planes principales, centrados en el Mediterráneo Oriental, pero sí ofrece a la tropa un poco de distracción en tierra después de meses de servicio, desde que en junio zarpó de Norfolk, en Virginia, para ponerse bajo el mando de la OTAN en ejercicios navales en aguas de Noruega.

Contemplando desde la costa el portaaviones en el centro de la bahía de Palma, se puede ver el enjambre de barcos que cubren la ruta entre los hangares del buque y el Dique del Oeste, golondrinas y chárters contratados a última hora para la línea marítima que traslada a los militares a tierra y de regreso al buque. En la dársena portuaria se acumulan más taxis y autobuses estos días que en el aeropuerto, aunque también hay marines que desembarcan discretamente en bicicleta. Llevan en el bolsillo el salario de varios meses sin gastar, y por eso son esperados como el maná en hoteles, restaurantes y bares de Palma y Magaluf, donde se iza la bandera de las barras y estrellas antes de que sus esperados clientes pongan un pie en el local. También los hay que prefieren pasar la tarde en un conocido centro comercial de Marratxí antes que perderse en la Catedral, las calles de Valldemossa o las Cuevas del Drac.

El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma / E.P.

A finales de los años 80, los desembarcos en Palma de los marines de portaaviones estadounidenses que fondeaban en la bahía, y se llamaban Franklin D. Roosevelt, Forrestal o Saratoga, eran más ruidosos que ahora. Hoy visten de paisano, tienen la discreción como norma de conducta, llevan una vida sin redes sociales y, en este final de verano, intentan confundirse entre residentes y turistas en una Mallorca más multicultural que en esos años. Entonces se concentraban en las calles Ferreria, Socors o Ballester, en el viejo barrio chino ya desaparecido, y también entre Apuntadors y Sant Feliu, donde existía aquel bar llamado Texas Jack en el que se sentían como en casa, siempre que fueran capaces de terminar la noche sin acompañar a una pareja de policías navales de vuelta al barco.