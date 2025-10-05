La rebelión de la caverna

Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca. / EFE

Desde la Antigüedad más remota se ha considerado que la estupidez humana no tiene límites, tal como proclama el adagio bíblico: «El número de tontos es infinito». Asimismo, desde Homero se propagó la creencia aristocrática de que la «mayoría de hombres son malos y pocos los buenos». Sócrates añadió que «los hombres son malos, porque son ignorantes». Se gestó así el desprecio intelectual hacia la muchedumbre vil e inculta hasta el extremo de que se pretendió someterla mediante una «sofocracia» a la autoridad incuestionada de los sabios. Platón ilustró el poderío de la inteligencia sobre el vulgo analfabeto mediante el mito de la caverna: en ella sumió a la masa de los hombres ignorantes que, encadenados en sus oscuras profundidades, aguardaban el momento en que un filósofo iluminado por el conocimiento descendiera a rescatarlos de su mezquina necedad. Su proyecto ideal era que los filósofos gobernaran los Estados para, mediante la educación, librar al populacho de la esclavitud de la ignorancia. Estos elitistas ideales filosóficos fueron continuados en la Ilustración por los monarcas absolutos que gobernaban bajo el lema de «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Acosada por las élites intelectuales, la ignorancia se sintió forzada durante siglos a ocultarse como un vergonzoso demérito.

Sin embargo, la necedad en nuestra época ha encontrado en Internet una vía para escapar de su reclusión. Las redes sociales se han convertido en un atronador altavoz de un sinfín de memeces proclamadas y viralizadas sin ningún rubor ni pudor que las refrene. Tanto es así que, de ser cierta la hipótesis de que la banalidad es la causa de la maldad, la tontuna reinante sería la causa por la cual el mundo se está desintegrando moralmente como un azucarillo. Se ha producido, pues, un radical cambio de modelo gnoseológico: en lugar de cumplirse la ilustrada propuesta platónica de que debe imponerse la sabiduría, en el tecnológico siglo XXI impera la más atolondrada garrulería.

De hecho, el régimen de los necios dirige ya los EEUU con sus alocadas e imprevisibles insensateces. Así, lo primero que han hecho sus resentidos dirigentes, impulsados por el afán de vengarse de la humillación a la que los sabios han sometido a los ignorantes desde la época del rey Salomón, ha sido arremeter con saña contra todo lo que huela a inteligencia. El desdén por el saber es de tal magnitud que ya han sido hostigadas las más prestigiosas universidades. Además, Donald Trump, el líder mundial de la majadería, con su malhumorada monserga farfullada en la ONU, repleta de ira anticientífica, ha abierto la tinaja de Pandora al airear a los cuatro vientos el advenimiento de la sandez como la nueva forma de gobierno. De este modo se ha producido una revolución filosóficamente inesperada: los cavernícolas, encabezados por su desatado líder supremo, se han rebelado para imponer sin miramientos la dictadura de la nesciencia mediante el más tosco y maléfico de los sistemas de gobierno, la «estultocracia».