Geopolítica en Mallorca, entre la Flotilla y el portaviones

FOTOS | Palma sale a la calle para protestar contra la interceptación de la Flotilla a Gaza / B. Ramon

Mientras Netanyahu y Hamás deshojan la margarita del plan de paz de Trump para Gaza, Mallorca recibe al mayor portaviones del mundo, de bandera norteamericana, y al mismo tiempo aguarda la vuelta a casa de las tres activistas isleñas enroladas en la Global Summud Flotilla y recluidas en la cárcel de Saharonim, en el desierto israelí. En la encrucijada de la geopolítica, Mallorca libra su particular batalla como tierra de acogida para el reposo del guerrero y también como tierra de compromiso humanitario ante el genocidio en Gaza. La llegada del USS Gerald R. Ford, cargado con 4.500 marines, 90 aeronaves y dos reactores nucleares, coincide con la prohibición de tránsito por España de material militar con destino a Israel decretado por el Gobierno de Sánchez Se pone de manifiesto, una vez más, la ambigüedad y equilibrios de la relación con Estados Unidos y el valor estratégico de Mallorca para la seguridad. Esta amplia escala de seis días ha generado gran expectativa de negocio por las visitas turísticas y compras de la tropa, pero la imponente silueta del coloso bélico en la Bahía de Palma en este contexto de alta tensión también ha provocado inquietud en la población y alguna protesta.

En este convulso tablero, el mismo Trump que el pasado febrero escandalizó al mundo al promocionar un futuro resort turístico en una Gaza arrasada por Netanyahu, alimenta ahora la esperanza de la esfera internacional con un plan de paz en el que, pese a las reticencias, ya trabajan ambas partes. El tiempo dirá si asistimos a la entrega de rehenes -quedan 48, solo 20 con vida- y si se consolida un alto el fuego. Hay que poner fin a este negro bienio en la larvado conflicto de Oriente Medio, que se ha cobrado ya más de 66.000 vidas en la Franja, muchas de niños, en la cruel respuesta al terrible asalto del 23 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás en que murieron asesinadas 1.200 personas y unas 250 fueron secuestradas. Incluso si se alcanza un alto el fuego y un acuerdo político para la gobernabilidad del territorio, las heridas infligidas sangrarán durante años y cicatrizarlas requeriría un espíritu de superación como el de Nelson Mandela en Sudáfrica, rememorado esta semana por Rafa Nadalen su investidura ‘honoris causa’ por la Universidad de Salamanca. Desgraciadamente, se imponen otros modelos de gobernanza, guiados por el odio al otro y la imposición más que por la coexistencia y el consenso. Si bien el puño de hierro de Trump, amenazando con un infierno más cruel todavía si Hamás no acepta su plan, ha removido las enquistadas posiciones, sería injusto no reconocer el valor de la creciente presión, sobre todo ciudadana, para abrazar un nuevo escenario. Mallorca, como tantos puntos del planeta, se ha volcado en las manifestaciones contra el genocidio, por la paz y por la repatriación del medio millar de activistas de la Flotilla, entre los que se encuentran las isleñas Lucía Muñoz, Reyes Rigo y Alejandra Martínez. Han sufrido ataques de drones y burlas de quienes ven en su acción un crucero de autobombo, pero se han ganado el respeto mayoritario de la opinión pública. La flotilla no logró su propósito de entregar la ayuda humanitaria al ser detenidos todos los navegantes en aguas internacionales a pocas millas del destino, pero han puesto en jaque y en evidencia a la comunidad internacional. El Gobierno tiene faena para repatriar a los cincuenta activistas españoles, que no han entrado en el cupo de las primeras liberaciones decretadas por Netanyahu. Se avecinan días clave para ellos, para los rehenes, para el pueblo palestino y para el conjunto de la humanidad.