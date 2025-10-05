Cumple lustros

Estoy en esa edad en la que ya no se celebran los cumpleaños. No por disconformidad, qué va, sino porque en esta rueda de la marmota -Navidad, Semana Santa, verano, comienzo de curso…-, pasa al contrario que en la adolescencia, cuando el calendario se eterniza. Ahora los años caen como moscas. Velocidad de crucero nivel: «¡pero cómo va a ser mi cumpleaños otra vez, si lo fue el otro día!».

No acabo de entender muchas idiosincrasias de la naturaleza, pero esta de la cuesta abajo en los cumpleaños me desconcierta. En fin, que estoy en esa edad en la que ya no celebro los años, pero sí los lustros. Los lustros, sí. Hasta que alcance -¡ojalá!- esa edad en la que lo que se celebran son las décadas.

Y se lo cuento porque apenas el otro día -ese ‘otro día’ en que sucedió todo o casi todo- mi columna empezaba así:

«Si un meteorito no se me lleva por delante antes, para cuando el lector tenga estas líneas entre sus manos habré cumplido 50 años. Ajá: 50. La cifra maldita. Tanto o más que el 666. Y conservándome como me conservo -tan estupenda-, lo más sensato sería guardarlo para mí y para el fisco, esquivar de ahora en adelante el tema o inventarme unos eternos, qué sé yo… ¿42?».

Más adelante compartía con este público tan estupendo:

«Pero entienda el lector que funciono en otros tiempos. Yo, que fui madre a los 15, abuela a los 38 y divorciada -¡por segunda vez!- a los 29. Achantarme por los 50 sería algo que ni amigos ni enemigos me iban a perdonar. Si es que hasta dudo que mis pretendientes vayan a tenerme en cuenta semejante nimiedad».

Tropecientas nimiedades y 261 columnas después -espero que el lector haya hecho los deberes y esté al día-, salvo ese fenómeno paranormal de cómo demonios han pasado cinco años, sigo siendo de la opinión de que achantarme, ni para tomar impulso. Y a pesar de mi tendencia natural a caer en nostalgias, mantengo la fe en que ningún tiempo pasado fue mejor y que todo lo bueno está por venir. ¡No todo van a ser achaques!

Y lo de los achaques viene no solo por el crujido de la rodilla que me delata alguna vez al fondo de la clase de pilates, sino porque hace justo un año, al renovar el carnet de conducir, durante el examen médico, sin levantar las gafas del cuestionario, la doctora me soltó que tenía la tensión alta. Le contesté -porque a Dios pongo por testigo que entendí que era, como lo de si fumo, una pregunta- que no, que baja. Y replicó que no solo alta, sino altísima. Y sin dejarme objetar más me hizo un volante para urgencias.

¡Cómo sospecharlo! Tras toda la vida con el diagnóstico de tensión baja y anemia por la sangrante -valga la redundancia- menstruación. Pero al parecer la menopausia -palabra más temida que los 50- ha girado la tortilla sin darme tiempo a saborear lo que Dani Martín y otros muchos ansiamos: un poquito de normalidad.

A punto de marcharme a trabajar en los campos de refugiados de Atenas, el buen doctor me dio medicación para salir del paso. Y una orden: nada más volver, dejarla, tomarme la tensión siete días y revisión. Pero sucedió que, apenas un día después de dejar la medicación, me estallaban el pecho y la cabeza. Estaba a 192 cuando llamé a emergencias.

Una de esas cosas que me desconciertan. Como si ahora que ya no puedo concebir hijos -solo columnas- ya no le fuera útil a la naturaleza y me dijera «extínguete». No lo haré mientras nos quede un ápice de sensatez y mantengamos lejos del Gobierno a terraplanistas y anticiencia. Así que, por mi vida se lo pido: ¡voten bien!

Una compañera volvía a pilates tras un tiempo viajando. Jubilados, me contaba que su marido le había dicho: «Tenemos que aprovechar ahora que todavía podemos, ahora que estamos solo con dos pastillas». Sin sospechar que en algún punto las pastillas se convierten en una unidad de medida, le respondí que yo ya estoy con tres. Tres, que me causan vértigo y aturdimiento. De hecho, si tuviera que definir este último año con una palabra, sería el año del aturdimiento. Pero lo compro entre toda la letra pequeña de estar viva -que anda que no hay gente que ya no lo está-.

Y eso es todo, más o menos. En mis planes estaba pasar este cumple lustro en Turquía. Trabajando en los puertos de salida desde donde nos llegan tantos inmigrantes desesperados. Pero va, junto al aturdimiento, en la letra pequeña de las pequeñas cosas que, de momento, no puedo. Apenas nada, comparado con el enorme montón de las que sí. Así que nos sobran los motivos para celebrarlo, cada lustro, ¡cada década! Al menos mientras la vida nos siga saliendo a devolver.

Sé que he trabajado poquísimo en esta columna, pero, ya puestos, ¿verdad que me permiten copiar el mismo final de hace cinco años?:

«Sopesados los riesgos, elijo la terrible advertencia de Oscar Wilde: «Cómo confiar en una mujer que le dice a uno su verdadera edad. Una mujer capaz de decir esto es capaz de decirlo todo». Y aún más, la de Ricardo Arjona: «Señora, no le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor».