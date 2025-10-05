El caso de la escalera misteriosa

Entre los bibliófilos, anticuarios y libreros de viejo mallorquines hubo, durante décadas, un libro mítico. Editado en el siglo XX, pero mítico por escaso y buscado. Me refiero a Majorcan Houses&Gardens, del matrimonio Byne (los norteamericanos Arthur Byne y Mildred Stapley que estuvieron por aquí y viajaron también por Andalucía y Extremadura). Durante décadas, ante algunos elementos arquitectónicos o artísticos desaparecidos, la respuesta entre conocedores era ‘los Byne’ y la certeza, que no habían desaparecido, sino que ellos los habían comprado y trasladado a Estados Unidos. El siguiente nombre que aparecía en la conversación era el de William Randolph Hearst, el magnate coleccionista en el que se inspiró Orson Welles para su Citizen Kane. Como suele suceder se les achacaron cosas con las que poco o nada tuvieron que ver y en cambio apenas nadie habló de aquellos que vendieron parte de su patrimonio. El silencio siempre es bueno (y en la Mallorca de antes, cultura autóctona).

Hearst, en mi adolescencia, se hizo repentinamente conocido en círculos izquierdistas y en otros burgueses (siempre ha habido cierta fascinación en la burguesía por el izquierdismo radical: de la Revolución Rusa a Mao, pasando por el tándem Sartre/Beauvoir hasta, por ejemplo, Jacques Derrida y su deconstrucción) debido al secuestro de una de sus nietas, Patricia de nombre y Patty de diminutivo familiar. Conocido, su abuelo Hearst, lo era internacionalmente, pero en España se lo resucitó con la fotografía de su nieta con boina ladeada y metralleta en las manos, asaltando un banco (capitalista, por supuesto). Una mezcla de Bonnie & Clyde y viuda del Che Guevara. Aparecieron boinas que la imitaban e incluso se utilizaba el nombre de Patty Hearst para establecer comparaciones en provincias de chicas bien con vida arriesgada.

Cuando Kane, en la película de Welles, construye su Shangri-La –la gran mansión donde se pudrirá su pasión por la actriz-cantante Marion Davies y se desatará la ira del magnate, depresivo y aislado del mundo– se ven grandes cajas de embalaje y en su interior todo un pasado europeo en forma de piedras, ornamentos y columnas que, montadas, eran y serían escaleras, claustros y seguro, algún que otro monumento mallorquín. El caso más conocido popularmente fue la escalera de Can Ayamans y tanto trajín pétreo ocupa de pasada un fragmento de Ciudadano Kane. No se nombra a los Byne, ni se nombra a España, pero en fin.

O sea que estuvimos en manos de Orson Welles porque nunca en Mallorca nos conformamos con poco y ya que estamos, sería Welles quien para filmar Mr. Arkadin, emplearía trazos del artista Elmyr de Ory, vecino de Ibiza y juzgado años después en Palma por falsificador de obras de arte (los Modigliani no se le daban mal). Y para rematar, el profesor de bel canto de Davies en Citizen Kane, era nuestro Fortunio Bonanova o José Luis Moll, como prefieran (nadie en su época le llamó Josep Lluís).

Es curioso que se haya publicado la noticia de la venta del fondo Picarol –que trató a los Byne y fue su enlace entre propietarios-vendedores y el matrimonio norteamericano– y luego la de la escalinata ‘descubierta’ en Princeton, descubrimiento, permítanme, un tanto equívoco. Tal vez se deba a que la palabra patrimonio lleva un peligroso tóxico dentro que se manifiesta de diversas maneras: el sentimiento de propiedad, la fiebre del descubridor, la sensación de poder, el creerse único, la celotipia en grado avanzado y otras zarandajas que, desde que el mundo es mundo, han creado potentes rivalidades –llamémosles científicas– y pasiones oscuras que en algunos casos derivaron hacia el crimen. Y a veces han contribuido a hacer del academicismo su caricatura, si es que el academicismo no es en su lado negativo un chiste infectado de fatuidad para marginar al ajeno a ese mundo y sacar réditos si se tercia.

Pero mira por dónde la escalera y todo lo demás ni estaba perdida, ni descuidada en Princeton y se conocía perfectamente su destino desde hacía mucho tiempo. Leo en una ficha libresca recogida por un amigo en internet que el proyecto de ensamblaje de elementos de distinta procedencia ya procedía de Mallorca y que el resultado perteneció a Hearst, después a los barones Cassel Van Doorn y finalmente –donación de la baronesa– a la universidad de Princeton. Al estudio pertinente se han dedicado las autoras del libro aludido en la ficha: Alexandra Letvin y Elena Torok y de perdidas –afirman– nada: ‘durante muchos años –se lee en la ficha y supongo que en el estudio que publica Princeton– estas piezas se habían considerado perdidas, a pesar de haber sido instaladas en las galerías del Museo de Arte de la Universidad de Princeton en 1965 y vistas por generaciones de visitantes’. Generaciones de visitantes, dicen, y las creemos. (Por cierto: el estudio se titula –traduzco– De Palma a Princeton: desentrañando el misterio de una escalera mallorquina).

Como nos gustan los misterios y los títulos de las novelas de Sherlock Holmes, aquí hay otro más. Volvamos ahora al origen: el libro de los Byne. El carácter mítico del mismo desapareció en este siglo XXI a causa de dos factores: internet que hizo bajar hasta el sótano su precio –en el mercado local se pedían antes cifras astronómicas– y su publicación en castellano y catalán por parte del editor J.J. de Olañeta. En cuanto a la sombra de William Randolph Hearst, que tanto daño hizo a España falsificando la causa de la guerra de Cuba –el hundimiento del Maine y su papel de vocero instigando al combate en su cadena de periódicos– ya lleva un siglo planeando sobre nosotros. Sobre todos nosotros, sin exclusivas.