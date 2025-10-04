El tío Gilito está «on fire»

Dudé si escribir sobre el Plan de Paz de Gaza de Trump y su amigo Netanyahu, pero opté por no hacerlo porque no me lo creo. Recurro a mi némesis, el tío Gilito, antes Donald Trump, presidente inmobiliario instrumental de los EEUU sostenido por los cheques de los grandes oligarcas americanos: Sam Altman (Open AI), Zuckerberg (Meta), Bezos (Amazon, Washington Post) y Cook (Appel), entre otros, de los que dice que antes le odiaban «pero ahora quieren ser mi amigo».

Ha recuperado a su más mejor amigo (Elon Musk) y tiene un vicepresidente más malo que él, Vance, asesorado por Curtis Yarvin (el anti Chomsky) y Peter Thiel (Palantir), con los que comparten transhumanismo, anarcocapitalismo y un libertarismo autoritario susceptibles de transformar la democracia americana en un régimen dictatorial. Algo insólito en la historia de este gran país. Acumulan 15,3 billones de euros: la suma de los PIB de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca y Noruega, y algo más. El acuerdo es trasparente: le dejan gobernar a cambio de que legisle a su favor. Además, ha incorporado al nonagenario Larry Ellison, dueño de Oracle (cuyo patrimonio actualmente supera al de Musk) con quien se ha comprado TikTok. Es el propietario de la CBS que fusionará con Skydance; Paramount, próximamente Warner Brothers, CNN HBO, etc. Como Putin y Xi Jinping está obsesionado con la longevidad. Pero ignoran que, aunque les trasplantas en todos los órganos, el cerebro no se puede trasplantar, por lo que tendrían la vitalidad de un cuarentón, pero vivirían una larguísima demencia senil.

Rupert Murdoch (Fox News, entre otras), Jeff Yass (ByteDance) y Michael Dell (Dell Inc.) serán copropietarios con Larry Ellison de TikTok. El objetivo es usar la nueva empresa como el látigo político de Gilito. Además, poseen grandes medios de comunicación con los que emular el «Soma 1984» de Aldous Huxley para tener a la sociedad americana anestesiada.

Pero como no le bastan los recursos antes descritos para consolidar su dictadura ha ido un paso más allá. El 30 de septiembre convocó a ochocientos generales y almirantes americanos, repartidos por todo el planeta, para darles durante 71 minutos una arenga insólita: Que el que se quiera ir porque se aburra perdería su rango; que van a despedir a más generales (imagínense la cara de la oficialidad); y lo más significativo, que seguiría desplegando las fuerzas armadas (con armas) en las ciudades demócratas (Washington, Los Ángeles, Portland y próximamente Chicago) «como campos de entrenamiento» para contener «al enemigo interno que no viste uniforme» (los demócratas). En otras palabras, un ejercicio vergonzoso de presión a los líderes militares para ejercer la violencia contra sus rivales políticos.

Peter Hegseth, el ex presentador de Fox News y ex alcohólico, jefe del Pentágono, fue más allá: «las reglas de combate que rigen el uso de la fuerza letal, han desaparecido». Como han desaparecido todos los jurídicos militares del ejército a los que ha despedido porque su trabajo consistía en asesorar al presidente sobre el uso de la fuerza letal en misiones y eran un obstáculo. También prohibió y perseguirá las denuncias anónimas sobre maltrato en el ejército y aumentará la exigencia de las pruebas físicas para que no puedan acceder mujeres a las fuerzas armadas. Por último, ridiculizó a los militares con sobrepeso ignorando que Trump estaba presente. La cara de los altos mandos era de estupefacción

El bochornoso espectáculo es un argumento más que acerca a los EEUU al escenario sobre el que escribí a principios de marzo. Hasta hace dos meses ningún columnista americano abordaba la posibilidad de una guerra civil, pero comienzan a hacerlo. El congresista republicano, Adam Kinzinger, se ha sincerado y ha dicho «solía darme miedo hablar de ello, pero ahora creo que es importante hablar de ello, porque creo que tenemos que ser conscientes del punto en el que estamos».