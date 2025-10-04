Medallas por recoger excrementos / ingimage

Hay decisiones políticas que parecen escritas para un monólogo de humor. La última: la Policía Local de Palma ha aprobado una instrucción para entregar «distinciones cívicas» a los ciudadanos que destaquen por comportamientos ejemplares como recoger los excrementos de su perro, avisar si ven basura en la calle o circular correctamente con un patinete.

Sí, han leído bien: diplomas al civismo.

Mientras los vecinos piden más presencia policial en los barrios, el Ayuntamiento dedica tiempo a redactar un protocolo para premiar a quien hace lo que todos deberíamos hacer por sentido común. En vez de reforzar patrullas, cubrir vacantes o garantizar seguridad en las calles, el gobierno municipal organiza una ceremonia para quien tire la basura donde toca.

No es una broma: es la política del escaparate, de la Palma de cartón piedra. Esa donde se confunde la convivencia con la propaganda y la seguridad con una foto.

La instrucción, firmada por el jefe de la Policía Local, enumera ejemplos de conductas «merecedoras de distinción»: depositar correctamente los excrementos de animales, colaborar ante situaciones que afecten a la seguridad, circular con vehículos de movilidad personal respetando las normas o evitar el vertido de residuos en lugares no autorizados. En resumen, premiar a quien cumple la ley.

¿De verdad esta es la prioridad en una ciudad donde faltan más de cien agentes en plantilla? ¿Donde hay barrios enteros sin presencia policial durante horas? ¿Donde los vecinos denuncian robos, vandalismo o botellones y la respuesta llega —si llega— demasiado tarde?

El gobierno municipal del PP y Vox nos quieren convencer de que, con más diplomas, habrá más civismo. Pero el civismo no se decreta ni se condecora: se construye con presencia, educación y ejemplo. No con una instrucción administrativa ni con un diploma plastificado.

La realidad es que la Policía Local de Palma está desbordada, sin medios suficientes y con agentes agotados. Lo que necesitan no son ceremonias, sino refuerzos. Lo que necesita la ciudadanía no son medallas al civismo, sino seguridad, prevención y cercanía.

Porque mientras se redactan las bases para premiar al vecino ejemplar, en demasiadas calles la policía brilla por su ausencia. Y cuando la autoridad no está, lo que se multiplica no es el civismo, sino el incivismo.

Premiar a quien recoge excrementos puede parecer una anécdota, pero es un síntoma: el de un gobierno más preocupado por aparentar que por gobernar. Que dedica más esfuerzo a los gestos que a las soluciones. Que vive instalado en el marketing institucional mientras la ciudad se deteriora.

Palma no necesita medallas simbólicas. Necesita una Policía Local fuerte, visible, con agentes en los barrios y recursos para garantizar la convivencia real.

Porque el verdadero reconocimiento no se entrega con un diploma: se demuestra con una ciudad segura, limpia y ordenada. Y eso, hoy por hoy, no lo da ninguna instrucción.